Predrzen Čeh, ki je kradel na Jezerskem, pristal v priporu

Češki državljan, ki je utemeljeno osumljen najmanj štirih drznih tatvin v stanovanjskih objektih na Jezerskem, je končal v priporu. V stanovanja je namreč vstopal z zavedanjem, da so lastniki doma, in kljub tej okoliščini pregledoval prostore ter kradel. Nekateri oškodovanci sploh niso vedeli, da so bili žrtve tatvine.

Kranjski kriminalisti so pretekli konec tedna obravnavali državljana Češke, ki je utemeljeno osumljen najmanj štirih tatvin na območju Jezerskega iz prejšnjega tedna. Moškega so prijeli na podlagi informacij iz prijave in ga po zbiranju obvestil s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, kjer je bil zanj odrejen pripor, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

V vseh primerih so bile tatvine izvedene v stanovanjskih objektih, pri čemer je tri izvedel celo v času, ko so bili oškodovanci doma. V enem primeru so ga zalotili pri tatvini kolesa iz kleti. Ker je kolo poskušal zadržati zase, je oškodovanca celo udaril in mu grozil. Pri osumljencu gre v vseh primerih za zelo drzna ravnanja. V stanovanja je namreč vstopal z zavedanjem, da so lastniki doma, in kljub tej okoliščini pregledoval prostore ter kradel. Nekateri oškodovanci sploh niso vedeli, da so bili žrtve tatvine.

Policisti zato pozivajo k izvajanju vsaj osnovnih samozaščitnih ukrepov in zaklepanju stanovanjskih blokov, stanovanj, hiš, garaž, gospodarskih poslopij itd. "Vsaka vrata doma imajo ključavnico. Prosimo, uporabljajte jo," še opozarjajo policisti.