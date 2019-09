Policija: Ne solzivec, za ugrabitelja avtobusa LPP usodna odpoved srca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smrt moškega, ki je aprila ugrabil avtobus Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), nato pa umrl hitro po tem, ko ga je policija prijela, ni bila posledica uporabe solzivca, so sporočili s policije. Kranjčan je umrl zaradi odpovedi srca.

Spomnimo, da je v večernih urah 4. aprila letos 49-letni P. Z. z območja Kranja na mestni liniji 6B Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) prisilil voznika, da je zavil z običajne trase.

Policija je po klicu enega od sedmih potnikov vozilo prisilno ustavila in prijela storilca. A med zasliševanjem v policijskem vozilu je storilec omedlel, policisti in pozneje reševalci so ga oživljali, a neuspešno.

Odpovedalo mu je srce

Po dogodku so se pojavila vprašanja, ali bi bila lahko vzrok smrti uporaba solzivca (tega sta policista uporabila, ker naj bi osumljenec med poskusom aretacije večkrat zamahnil proti njima).

Leta 2012 je bil namreč verjetno prav solzivec usoden za Dunajčana, ki so ga lovili prekmurski policisti. V obdukcijskem zapisniku je bilo namreč navedeno, da je bil vzrok smrti anafilaktični šok, ki je bil "najverjetneje odgovor na uporabo razpršila".

Ker so bila v postopku uporabljena prisilna sredstva (v tem primeru solzivec) je direktorica policije Tatjana Bobnar imenovala posebno komisije. Ta je "na podlagi vsestranske preveritve okoliščin postopka" zdaj ugotovila, da: