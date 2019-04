V nahrbtniku ugrabitelja avtobusa našli konopljo in amfetamine #video

V nahrbtniku 49-letnika, ki je v četrtek zvečer ugrabil avtobus v Ljubljani, so našli nekaj konoplje in amfetaminov. Še vedno pa ostaja večina vprašanj neodgovorjenih, tudi to, zakaj je po prijetju umrl.

Čeprav so od incidenta z avtobusom minili že štirje dnevi, še vedno ni razjasnjeno, zakaj je ob aretaciji padel v nezavest in umrl. Je morda šlo za ekstremno alergično reakcijo na solzivec? In kako to, da je bil z uradno diagnozo in s pisano zgodovino nasilništva kar na prostosti.

Po četrtkovi ugrabitvi avtobusa mestnega prometa se še vedno marsikdo sprašuje, kaj je 49-letnega Primoža Zupana prignalo v takšno odločitev.

V njegovem nahrbtniku, ki ga je pozabil na prvem avtobusu, so našli manjšo količino prepovedane droge konoplje in amfetaminov, so sporočili s policije.

"Prepričana sem, da je bilo njegovo zdravstveno stanje povod za marsikatero njegovo potezo," je po dogodku za Planet povedala Erika Šlibar Mulej, odvetnica 49-letnega Kranjčana.

V preteklosti že večkrat obravnavan

Policija je po dogodku sporočila, da je bil v preteklosti večkrat obravnavan zaradi nasilja. V zadnjem obdobju so ga hospitalizirali po tem, ko je razbijal v stanovanjskem bloku na območju ljubljanske Šiške.

Sedem dni po incidentu je bilo njegovo zdravljenje na psihiatriji v Begunjah končano.

"Po zakonu o varovanju osebnih podatkov tudi Centru za socialno delo ne smemo sporočati podatkov o pacientih, kaj šele represivnim organom. Če je oseba še vedno potencialno nevarna, to sporočimo sodišču, ki odloči o nadaljevanju hospitalizacije. Odločitev sodišča, da pacienta odpusti, je za zdravnika obvezujoča ne glede ne njegovo strokovno mnenje," je odgovoril Branko Brinšek, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje.

Natančnejših podatkov ne smejo razkriti. A dolgoletna Zupanova odvetnica je menila, da ob odpustu iz bolnišnice ni bil primeren za življenje na prostosti.

"Po mojem mnenju to zdravljenje ni prineslo želenih rezultatov," je prepričana Erika Šlibar Mulej.

Vzrok smrti še vedno neznanka

Ali se je po odpustu še zdravil, ni znano. Neznanka pa je tudi, zakaj je po aretaciji umrl.

Ker je z izvijačem poskušal napasti policista, sta uporabila solzivec. Kmalu zatem je izgubil zavest in prenehal dihati. Iz UKC Ljubljana so pojasnili, da so po 45 minutah oživljanja osebo morali razglasiti za mrtvo.

"Preiskovalna sodnica in državna tožilka, ki sta bili na kraju dogodka, sta odredili sodno obdukcijo, ki bo pojasnila vzroke smrti," je na petkovi izjavi za medije dejal Stojan Belšak iz sektorja za organizirano kriminaliteto PU Ljubljana.

Rezultatov, ki bi smrt povezali z uporabo solzivca, še ni. Je pa novembra 2012 podoben postopek doživel 44-letni Dunajčan. Po uporabi solzivca je doživel anafilaktični šok, saj je bil alergik, in umrl. Na izsledke obdukcije je bilo treba čakati kar mesec dni.