Štiri odprta vprašanja o ugrabitvi avtobusa LPP #video

Incident se je končal nekaj po 9. uri zvečer blizu avtocestnega priključka Ljubljana - Center. Foto: Marko Mandušič/Delo V četrtek zvečer je 49-letni Kranjčan na mestni liniji 6B Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) prisilil voznika, da je zavil z običajne trase.

Zahvaljujoč prisebnemu ravnanju voznika in klicu potnice na policijo je nato ta zaustavila avtobus in prijela storilca (izsek dogajanja po zaustavitvi avtobusa si lahko ogledate v zgornjem videu). A med policijskim zaslišanjem je Kranjčan omedlel ter pozneje kljub posredovanju policije in reševalcev umrl.

Nekaj okoliščin primera pa za zdaj ostaja nerazjasnjenih. Poglejmo, kaj vemo do zdaj in katere odgovore bo še treba poiskati.

1. Zakaj je bil storilec napadalen?

Kranjčan je imel že pred četrtkovim dogodkom obsežno kartoteko. Po pojasnilih policije je bil namreč:

večkrat obravnavan za prekrške in nasilna kazniva dejanja,

dvakrat pa je bil hospitaliziran zaradi psihičnih težav, zadnjič le mesec dni nazaj.

Tako bi lahko odgovor iskali v morebitnih psihičnih težavah. Še ena odprta možnost je uporaba nedovoljenih substanc. Po besedah vodje policijske enote za organiziran kriminal Stojana Belšaka je Kranjčan po četrtkovem dogodku deloval zmedeno in nerazsodno. Na samem kraju dogodka policisti niso preverjali, ali je bil pod vplivom nedovoljenih substanc, je pa sodišče v okviru obdukcije odredilo tudi analizo telesnih tekočin, ki bo dala odgovor, je dejal kriminalist.

Sem v šoku, po četrtkovem dogodku pravi odvetnica Kranjčana Erika Šlibar Mulej, ki je z njim govorila še nekaj dni nazaj. Foto: Planet TV Pojasnil je še, da so v nahrbtniku našli več predmetov, ki so jih poslali na preiskave v forenzični laboratorij - tudi z razlogom, da bi odkrili morebitno prisotnost prepovedanih substanc.

Da je imel storilec dolgotrajne psihične težave, nedavno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici pa "ni imelo želenih učinkov", je včeraj za Planet povedala tudi njegova odvetnica Erika Šlibar Mulej, ki se je z njim nazadnje slišala pred nekaj dnevi.

Izjavo odvetnice lahko poslušate ob koncu spodnjega prispevka Planeta.

2. Zakaj avtobus, zakaj na Barje?

Kaj je storilca spodbudilo k nasilju? Zakaj se je v četrtek pripeljal iz Kranja v Ljubljano, stopil na avtobus LPP in želel prav na bencinsko črpalko na Barju?

Skoraj gotovo je, da avtobus LPP ni bil načrtna tarča storilca, a Belšak je dejal, da do včeraj motiva niso ugotovili. "Edina zahteva osumljenca je bila, da voznik izpolni ukaze in ga odpelje na želeno lokacijo," je dejal kriminalist.

Morda bo več o namerah osumljenca povedala preiskava njegovega vozila. "Osumljenčevo vozilo smo našli v okolici avtobusne postaje v Ljubljani, bilo je zaseženo in bo predmet preiskave," je dejal Belšak. Kot smo poročali, je osumljenec sicer tokrat v prestolnico prišel z avtobusom. Že pred dogodkom na avtobusu LPP je grozil tudi na avtobusu Arrive proti Ljubljani, a je po ukrepanju voznika izstopil.

Motiva storilca kriminalisti do včeraj niso ugotovili, je povedal kriminalist Stojan Belšak z ljubljanske policijske uprave. Foto: PU Ljubljana

3. Zakaj je storilec umrl?

Med zasliševanjem v policijskem vozilu je storilec omedlel, policisti in kasneje reševalci so ga oživljali, a neuspešno. Pojavili so se sumi, da bi bila lahko vzrok smrti uporaba solzivca.

Omenimo, da tega tako imenovanega prisilnega sredstva policisti ne morejo uporabljati kar tako. Kot je pojasnil Belšak, sta ga tokrat policista uporabila zato, ker naj bi osumljenec med poskusom aretacije večkrat zamahnil proti njima.

Vprašanje solzivca je pomembno, ker se je v Sloveniji že zgodilo, da je bil ta usoden. Novembra 2012 so ga policisti uporabili v prekmurskih Pincah, in sicer v lovu na Dunajčana, ki je pred njimi bežal z avtom. Osumljenec je hitro po prijetju potreboval zdravniško pomoč, še isti dan pa v bolnišnici umrl. Vzrok je bil anafilaktični šok, ki je bil - tako je bilo navedeno v obdukcijskem zapisniku - "najverjetneje odgovor na uporabo razpršila".

Belšak včeraj še ni vedel, kateri tip solzivca sta policista uporabila, je pa direktorica policije Tatjana Bobnar imenovala petčlansko komisijo, ki bo natančno preučila vse okoliščine uporabe prisilnih sredstev. To je sicer običajno v primerih, ko ima uporaba prisilnih sredstev posledice v samem postopku.

V spodnjem videu si poglejte, kaj so o mogočih vzrokih smrti poročali na Planetu.

4. Ga je sistem spregledal?

Osumljenec je pred le enim mesecem v ljubljanskem bloku razbijal steklo in vrata z gasilnim aparatom. Takrat je bil začasno hospitaliziran v begunjski psihiatrični bolnišnici. Le nekaj dni po tem, ko je bil odpuščen iz bolnišnice, pa je ugrabil avtobus. So pristojni naredili vse, da bi očitno bolnemu storilcu pomagali? In na drugi strani, ali so naredili vse, da bi zagotovili varnost ljudi?

Na vprašanje, ali nima policija glede na ponavljajoča se kazniva dejanja kakšnega vzvoda za večji nadzor nad takim človekom, je Belšak odgovoril, da o tem policija ne odloča. "Ko se zgodi kaznivo dejanje, je ob policiji na kraj dogodka poklican tudi zdravnik, ki oceni, ali je oseba primerna za pridržanje oziroma pripor ali na drugi strani hospitalizacijo. V drugem primeru osumljenca prevzame zdravstvena ustanova," je dejal.

Po hospitalizaciji odločanje prevzameta bolnišnica oziroma sodišče. V konkretnem primeru je bolnišnica očitno presodila, da bolnik ne potrebuje nadaljnjega bolnišničnega zdravljenja, sodišče pa tudi ni imelo razloga, da odredi pridržanje, zato je bil izpuščen.