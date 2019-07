Tri mesece po smrti ugrabitelja avtobusa rezultatov obdukcije še ni #video

Tri mesece in pol po tem, ko je 49-letnik z območja Kranja ugrabil avtobus Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), potem ko so ga policisti pridržali, pa je umrl, obdukcijskega zapisnika še ni. Tako stoji tudi delo komisije, ki preiskuje pravilnost ukrepanja policistov v tem primeru.

V večernih urah 4. aprila letos je 49-letni P. Z. z območja Kranja na mestni liniji 6B Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) prisilil voznika, da je zavil z običajne trase.

Enemu od sedmih potnikov je uspelo poklicati policijo, ta je tudi zahvaljujoč prisebnemu ravnanju voznika avtobusa – da bi pritegnil pozornost policijske patrulje, je prevozil rdečo luč –, vozilo prisilno ustavila in prijela storilca. A ta je nato med policijskim zaslišanjem omedlel ter pozneje kljub posredovanju policije in reševalcev umrl.

Povzetek dogajanja v spodnjem videoprispevku Planeta:

Odgovor na ključni vprašanji

Po smrti osumljenca je sodišče v Ljubljani odredilo obdukcijo, ki pa je Inštitut za sodno medicino do danes še ni končal. Na policijski upravi Ljubljana so nam že v začetku maja, torej mesec dni po dogodku, dejali, da so sodišče zaprosili za zapisnik, a da so dobili odgovor, da tega še ni.

Na vprašanje, zakaj zapisnika še ni in ali je tako dolgo obdobje običajno za obdukcijo, nam je direktor inštituta Tomaž Zupanc odgovoril, da pojasnil o konkretnem postopku ne more dati. Dodal je le, da "primer s strokovne plati ni najenostavnejši" in da opravljajo določene preiskave. Za več pojasnil nas je napotil na sodišče, ki je naročnik obdukcije, a tudi na sodišču podrobnejših pojasnil ne dajejo.

Kot smo pisali v članku Štiri odprta vprašanja o ugrabitvi avtobusa LPP, naj bi obdukcija pokazala predvsem dvoje.

Ali je bil storilec pod vplivom nedovoljenih substanc . Na policiji so po dogodku pojasnili, da je bil storilec pred dogodkom večkrat obravnavan za prekrške in nasilna kazniva dejanja, dvakrat pa je bil hospitaliziran zaradi duševnih težav. Policija takrat ni izključevala možnosti rabe nedovoljenih substanc (v njegovem nahrbtniku so našli marihuano in amfetamine). Kot je povedal Stojan Belšak s policije, je sodišče v okviru obdukcije med drugim odredilo analizo telesnih tekočin.

. Na policiji so po dogodku pojasnili, da je bil storilec pred dogodkom večkrat obravnavan za prekrške in nasilna kazniva dejanja, dvakrat pa je bil hospitaliziran zaradi duševnih težav. Policija takrat ni izključevala možnosti rabe nedovoljenih substanc (v njegovem nahrbtniku so našli marihuano in amfetamine). Kot je povedal s policije, je sodišče v okviru obdukcije med drugim odredilo analizo telesnih tekočin. Zakaj je storilec umrl. Med zasliševanjem v policijskem vozilu je storilec omedlel, policisti in pozneje reševalci so ga oživljali, a neuspešno. Pojavljajo se vprašanja, ali bi bila lahko vzrok smrti uporaba solzivca (tega sta policista uporabila, ker naj bi osumljenec med poskusom aretacije večkrat zamahnil proti njima). Leta 2012 je bil namreč verjetno prav solzivec usoden za Dunajčana, ki so ga lovili prekmurski policisti. V obdukcijskem zapisniku je bilo namreč navedeno, da je bil vzrok smrti anafilaktični šok, ki je bil "najverjetneje odgovor na uporabo razpršila".

Stoji tudi delo policijske komisije

Direktorica Tatjana Bobnar je po aprilskem dogodku imenovala petčlansko komisijo policijskih uslužbencev, ki bodo preverjali pravilnost uporabe prisilnih sredstev. Foto: STA Ker ni zapisnika obdukcije, tri mesece in pol po dogodku stoji tudi delo komisije, ki jo je imenovala direktorica policije Tatjana Bobnar. Imenovanje komisije je zakonsko mogoče v primerih, ko osumljenec umre zaradi uporabe prisilnih sredstev, a tudi "za preveritev drugih primerov uporabe prisilnih sredstev ali drugih policijskih pooblastil".

Na vprašanje, kaj je ugotovila komisija, so nam zdaj z ljubljanske policijske uprave odgovorili naslednje:

"Policijska uprava Ljubljana še ne razpolaga z rezultati obdukcije, prav to pa je razlog, da komisija dela ne more nadaljevati oziroma končati, zato javnosti še ne moremo seznaniti z ugotovitvami komisije."