Najnovejši požar v Surovini spet posledica samovžiga odpadkov

"Ni šlo za velik požar, ampak bolj za začetni z veliko smodenja, ki bi pa lahko zrasel v večjega, če ne bi pravočasno ukrepali," je za STA pojasnil direktor Surovine Jure Fišer. V njihovem obratu v Mariboru je zagorelo v noči na sredo.

Inšpekcijski pregled bo izveden v prihodnjem tednu

"Gorelo je okoli 350 kubičnih metrov kosovnih odpadkov na terminalu, ki smo jih polili in premetali. Gasilno vodo smo zadržali in naročili vzorčenje. O dogodku smo nemudoma obvestili gasilce, ki so prišli na kraj dogodka in pomagali pogasiti začetni požar," pravijo v podjetju. Kot so v četrtek sporočili z državnega inšpektorata za okolje in prostor, bo inšpekcijski pregled izveden v prihodnjem tednu.

V začetku marca je v mariborskem obratu Surovine zaradi samovžiga odpadkov zagorelo v hali z nenevarnimi odpadki. Foto: Smiljan Kuhar

V Surovini je že večkrat gorelo. Zadnji večji požar je izbruhnil 2. marca, ko je zaradi samovžiga odpadkov zagorelo v hali z nenevarnimi odpadki, v kateri je bilo nekaj več kot štiri tisoč ton odpadkov, vendar niso vsi pogoreli. Ocenjevanje in odpravljanje škode po tem požaru je zaradi epidemije in posledičnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa upočasnjeno.

Ker prevzemniki zapirajo vrata, izvoz zbranih surovin predstavlja veliko težavo

Ker prevzemniki v tujini zapirajo vrata, izvoz zbranih odpadnih surovin predstavlja veliko težavo. Odpadki se zato predolgo skladiščijo, kar povečuje možnost za nastanek požarov. V Surovini so ob tem pričeli s prevozi odpadkov v Anhovo, s čimer naj bi zmanjšali količino skladiščenih odpadkov. Po besedah Fišerja nameravajo v Anhovo letos odpeljati deset tisoč ton odpadkov, "vendar je dinamika enakomerno razdeljena preko leta."