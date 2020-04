V mariborski Surovini znova goreli odpadki

V obratu za predelavo odpadkov Surovine v Mariboru je v noči s torka na sredo znova gorelo. Zgorelo je približno 350 kubičnih metrov kosovnih odpadkov, so sporočili z državnega inšpektorata za okolje in prostor. Inšpekcijski pregled bo izveden v prihodnjem tednu.

V mariborski Surovini je zagorelo v torek ob 22.30, intervencija pa je bila zaključena v sredo ob 9. uri zjutraj. Pogašene odpadke so premetali. Požarne vode so zajeli in namestili balone za preprečitev iztekanja v javno kanalizacijo. Za zajete vode so izvedli vzorčenje, so po poročanju STA pojasnili na inšpektoratu.

Inšpekcijski pregled bo izveden v prihodnjem tednu, hkrati s kontrolnim pregledom delovanja linije za predelavo odpadkov v trdno gorivo, ki so jo v sredo zagnali s polno zmogljivostjo v skladu s pogoji, odrejenimi z ureditveno odločbo.

Za odvoz odpadkov ima sicer Surovina veljavna soglasja za čezmejni izvoz, začeli pa so tudi prevoze odpadkov v Anhovo, s čimer bodo zmanjšali količino skladiščenih odpadkov, so še dodali na inšpektoratu.

V Surovini je zadnji večji požar izbruhnil 2. marca. Takrat je zagorelo zaradi samovžiga v hali z nenevarnimi odpadki, kjer v Surovini skladiščijo alternativno gorivo iz odpadkov. Po prvih ocenah je požar povzročil za okoli tri milijone evrov škode, poroča STA.