Sanacija v mariborski Surovini se nadaljuje #video

Gašenje požara, ki je včeraj izbruhnil v družbi za predelavo odpadkov Surovina v Mariboru, se bo nadaljevalo tudi danes. Gre namreč za zahtevno intervencijo, ki jo je še dodatno otežilo porušenje strehe objekta, v katerem je zagorelo. Požar je sicer omejen in ni nevarnosti, da bi se širil.

V podjetju Surovina je v ponedeljek zagorelo malo po poldnevu v hali velikosti 50 krat 70 metrov, kjer skladiščijo mešane odpadke. Goreti so začeli skladiščeni predelani biološki odpadki, pripravljeni za trdno gorivo, požar pa se je hitro razširil še na zunanjo deponijo, piše STA.

Treba bo odstraniti streho

Po prvih ocenah gasilcev je ogenj zajel približno 5000 kubičnih metrov odpadkov, po prvih nestrokovnih ocenah, ki so jih posredovali policisti, pa je povzročil za okoli tri milijone evrov materialne škode.

Kot je v ponedeljek pojasnil direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer, je gašenje otežilo dejstvo, da se je streha hale zaradi vročine sesedla sama vase in jim s tem otežila dostop. "S stroji je treba najprej odstraniti to streho, nato razkopati kupe navoženih smeti, sproti pa gasimo," je pojasnil.

Kot je napovedal, so v noči na torek v zmanjšanem obsegu nadaljevali z delom in pazili, da se požar ne razširi. Danes pa bodo po njegovih napovedih nadaljevali s polno paro, takoj ko se bo zdanilo. Z delovnimi stroji, ki jih zagotavlja Surovina, morajo razkopati vse in pogasiti vsa žarišča, je še povedal, navaja STA.