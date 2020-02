Zaradi "požara" klical 112, v resnici pa je bil močno pijan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski policisti so malo pred eno uro zjutraj prejeli klic moškega, ki je prijavil požar na jadrnici in sporočil, da je v divjanju ognja dobil opekline. Policisti so takoj odšli na kraj dogodka, vendar po prihodu tam niso našli požara, pač pa zgolj močno opitega 39-letnika iz Ljubljane.