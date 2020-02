Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voznik tovornjaka je na angleški avtocesti, kot je razvidno s posnetka, zavil na napačni izvoz. To je hitro ugotovil in kar na izvozu polkrožno obrnil ter se vrnil na cesto. Nespametno dejanje ga bo drago stalo – pol leta zapora in 15 mesecev prepovedi vožnje.