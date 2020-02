Tako tovornjake čistijo v Sloveniji, tujci imajo tudi druge rešitve

Kljub mili zimi v Evropi ostaja odprto vprašanje neočiščenih tovornih vozil. V Sloveniji so v ta namen na počivališču Murska Sobota v smeri proti Mariboru – to je tudi po površini največje počivališče za tovorna vozila v Sloveniji – postavili namenski oder za čiščenje prikolic.

Edini oder v Sloveniji vozniki očitno uporabljajo

Z Darsa so nam poslali fotografije, ki nakazujejo uporabo teh odrov. Voznika, ki ne bi imel očiščenega vozila, lahko policija izloči iz prometa. Na motornih in priklopnih vozilih ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko razstresale ali razlivale z njega. Globa v tem primeru bi znašala 200 evrov, pri čemer je mogoče izkoristiti tudi »polovičko«.

Primeri uporabe odra za čiščenje pri Murski Soboti:

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Breme snega na prikolico je precejšnje

Novozapadli sneg lahko močno obremeni prikolico tovornega vozila. Petnajst centimetrov svežega snega v dolžini dobrih 13 metrov namreč tehta več kot 300 kilogramov. Če je sneg moker in strnjen, se lahko masa poveča tudi na več kot tri tone. To pa poleg voznih lastnosti vpliva tudi na porabo goriva (do 8 odstotkov) in na izpuste škodljivih plinov.

Globe po evropskih državah so močno različne, v Sloveniji pa poznamo eno milejših. V Avstriji voznik tovornjaka v primeru neočiščenega tovornjaka tvega globo do pet tisoč evrov, v Švici 600 švicarskih frankov, v Nemčiji 450 evrov in podobno.

Kaj pa avtomatizirani sistemi čiščenja?

V tujini pa poznajo tudi že naprednejše storitve, ki sneg s prikolic predvsem odstranijo v veliko hitrejšem času in pri katerih lahko voznik ostane med čiščenjem v kabini tovornjaka. Ena takih rešitev na primer prihaja z Danske, ki z avtomatiziranim sistemom lahko prikolico očisti tudi v manj kot minuti.

Zgornja vrtilna krtača je nastavljiva po višini. Široka ja 3,6 metra. To je rešitev danske družbe Durasweeper. Foto: Durasweeper