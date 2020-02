Državna revizijska komisija je namreč zavrnila zahtevek za revizijo, tako da bo Dars zdaj lahko sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem, to je družbo Kolektor CPG. Vrednost pogodbe brez DDV znaša 8,5 milijona evrov (10,4 milijona evrov z DDV). Približno polovica zneska je namenjena gradbenim delom, drugi del pa za elektronsko-strojna dela oziroma opremo, so nam potrdili na Darsu.

Sanacija predora Golovec velja za največji projekt leta na slovenskem avtocestnem križu. Od svoje zgraditve, torej v preteklih 21 letih, ni bil deležen večjih obnovitvenih posegov. Najprej bodo obnovili desno cev predora iz smeri Bizovika proti južni ljubljanski obvoznici (razcep Malence), prihodnjo gradbeno sezono pa bodo nato uredili še vzhodno cev predora.

Namen obnove je: rešitev težave dreniranja talnega oboka in izvedba nove vozišče konstrukcije, rešitev problema opleska ostenja predora, sanacija nastalih razpok v predoru na portalu, izdelava kabelske kanalizacije za potrebe napajanja in krmiljenja ventilatorjev, nadgradnja pogonske centrale, nadgradnja varnostnih sistemov in razsvetljave.

Poleg tega bodo pogodbena dela zaobjela tudi zamenjavo obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec (oba, predor in pokriti vkop sta na odseku vzhodne ljubljanske obvoznice med Bizovikom in razcepom Malence – zadnji pomeni stičišče vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter dolenjske avtoceste.