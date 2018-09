Najdeno truplo na Jesenicah: dva moška in ženska pretepli znanca

Do večera so policisti prijeli tri ljudi, ki jih utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve posebno hudih telesnih poškodb, zaradi katerih je žrtev umrla.

Tri ljudi, gre za dva moška in žensko, so kriminalisti v času 48-urnega policijskega pridržanja s kazensko ovadbo privedli tudi k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil pripor.

Pokojni in osumljenci so bili dobri znanci, na tragični dan pa so se v nastanitvenem objektu sprli. Med njimi je naprej nastal prepir, nato so se še stepli. V pretepu je pokojni utrpel zelo hude telesne poškodbe.

Zavarovane sledi na kraju kažejo, da so bili aktivni vsi trije osumljenci. Poškodbe na žrtvi so po prvih ugotovitvah posledica udarcev in brc, je sporočila policija.

Odrejena je bila sodna obdukcija, v kateri se natančen vzrok smrti še ugotavlja. Osumljenci in žrtev so bili pred dogodkom že v policijskih postopkih.

Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo na zdravju, da je bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in zelo oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej hudo okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.



Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.