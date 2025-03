Na območju Grintovca umrla 35-letna plezalka, 41-letnik hudo poškodovan

Plezalca v alpinistični navezi sta plezala alpinistično smer Grintovčev steber. Med plezanjem na višini dva tisoč metrov je 35-letni plezalki zdrsnilo in je padla v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrla, 41-letni soplezalec v alpinistični navezi pa se je huje telesno poškodoval.

Oba plezalca sta bila primerno opremljena.

Posredoval helikopter SV

Na kraju dogodka so bili reševalci GRS Jezersko in dežurna posadka GRZS HNMP s policistom gorske policijske enote, ki so plezalca s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v zdravstveno ustanovo, plezalko pa v dolino.

Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah tega dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne, saj je v gorah še vedno zima. Na severnih in senčnih pobočjih je sneg trd in poledenel, zato bodite na teh delih še posebej previdni. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve, so zapisali v sporočilu.

Da je bila sobota v gorah tragična, je na družbenem omrežju Facebook zapisala Gorska reševalna zveza Slovenije. Dopoldne se je na območju Triglava namreč smrtno ponesrečil tudi 30-letni pohodnik, ki je med vzponom zdrsnil približno 300 metrov v globino.