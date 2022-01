V avtomobilu našli mrtvo žensko. Identiteto še ugotavljajo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kakšnih okoliščinah je umrla ženska in kdo je bila, še ni znano. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Na podlagi obvestila o zapuščenem osebnem avtomobilu na kolovozni poti v neposredni bližini hitre ceste H4 v bližini naselja Črniče v občini Ajdovščina so policisti v četrtek ob 10.23 v okviru ogleda na kraju našli žensko truplo. Njene identitete še niso ugotovili.

"Identiteta ženskega trupla v tem trenutku še ni uradno potrjena," so sporočili novogoriški policisti.

Natančen vzrok smrti bodo verjetno ugotovili v okviru sodne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in morebitnih dodatnih s tem povezanih medicinskih preiskav, je v izjavi za medije še povedal Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, v izjavi za medije.

Truplo našli v zapuščenem avtomobilu

Po najdbi ženskega trupla v zapuščenem osebnem avtomobilu na kolovozni poti v neposredni bližini hitre ceste H4 v bližini naselja Črniče v občini Ajdovščina so bili opravljeni prvi nujni preiskovalni ukrepi, zbrana obvestila ter ob prisotnosti dežurne preiskovalne sodnice okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke iz Nove Gorice opravljen ogled kraja najdbe trupla in osebnega avtomobila.

Pri tem so zavarovali vse potrebne dokaze za nadaljnje preverjanje oz. morebitno preiskovanje okoliščin.

Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja nadaljnjih policijskih aktivnosti javnosti ne morejo posredovati in jih bodo, ko bodo celoviteje preiskali ta varnostni dogodek, so še pojasnili pri policiji.