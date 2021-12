Našli truplo pogrešanega 60-letnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nazadnje so ga videli v Splošni bolnišnici Izola, a jo je zapustil še isti dan. Organiziranih je bilo več iskalnih akcij, vendar ga niso našli.

23. novembra 2021 so na Policijski upravi Koper prejeli informacijo občana o najdenem truplu v bližini Splošne bolnišnice Izola. S forenzičnimi preiskavami v NFL Ljubljana so ugotovili in potrdili, da gre za pogrešanega Sama Ostrouško.