Bežigrajski požigalec še vedno na delu #video

Že skoraj tri leta se za Bežigradom v Ljubljani vrstijo požigi smetnjakov. Vedno zagori pozno zvečer oziroma sredi noči, ko pade tema, policija pa storilca oziroma storilce še vedno išče. Stanovalcev ne vznemirja le dejstvo, da se v njihovi soseski že tako dolgo dogaja vandalizem in da policija po njihovem mnenju ne dela dovolj, da bi zadevi prišla do dna. Opozarjajo tudi na stroške, ki jih s seboj prinese nadomeščanje pogorelih smetnjakov. In ti niti niso tako nizki.

Že pred več kot letom dni smo poročali o tem, da je za Bežigradom v Ljubljani očitno na delu nepridiprav ali skupina nepridipravov, ki zažigajo zabojnike za smeti. Takrat so stanovalci povedali, da se požigi dogajajo že leto in pol. In do danes policija še vedno ni našla odgovorov za ta dejanja, pravijo besni stanovalci v okolici Glavarjeve in Mašera-Spasićeve ulice, ki sta pogosto tarči požigalca.

Skoraj tri leta jih torej sredi noči vsake toliko zbudi ogenj, ki se širi od katerega od zabojnikov za smeti. Ti pogosto stojijo zraven avtomobilov in dreves, zato jih skrbi, da se bo neke noči ogenj razširil in bo zgorelo več kot "zgolj" smetnjak ali dva. Konec koncev nekateri od zabojnikov stojijo zraven igrišča Vrtca Jelka, ogenj pa se prek ograje širi proti tam stoječemu drevesu in klopi okrog njega ter proti otroškim igralom.

Foto: Eva Doljak

Stanovalci besni: policija storilca še ni našla

Ker se požigi zabojnikov za smeti vrstijo že tri leta, so stanovalci vse bolj besni in prepričani, da policija ne naredi dovolj, da bi našla odgovorne. Povpraševanje smo poslali tudi na Policijsko upravo Ljubljana, ta obravnava in preiskuje požige za Bežigradom.

Policisti v omenjenih dogodkih preiskujejo elemente kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 220. členu Kazenskega zakonika KZ-1, pri čemer se storilec tovrstnega dejanja kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. V primerih, ko je s požarom ogroženo tudi ostalo premoženje ali življenje ljudi, pa preiskujejo elemente kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Foto: Eva Doljak

Letos so policisti na območju krajevne skupnosti Triglav, ki zajema Glavarjevo, Lambergerjevo, Pegamovo, Triglavsko in Rožansko ulico, obravnavali skupno 11 primerov požarov na zabojnikih za smeti. "Dogodki se ne dogajajo vsakodnevno, ampak intervalno. Policisti dogodke še vedno preiskujejo, med drugim tudi morebitno povezanost dogodkov, in intenzivno zbirajo obvestila za izsleditev za zdaj še neznanega storilca ali storilcev. Podobni požari se sicer občasno pojavljajo na vsem območju Ljubljane," so nam pojasnili.

Na očitke stanovalcev, da se ne trudijo dovolj, da bi storilce prijeli, pravijo, da so policisti z zbiranjem obvestil opravili številne razgovore in oglede krajev kaznivih dejanj. Prav tako so zoper za zdaj še neznanega storilca podajali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani (ODT), če je bil podan predlog za pregon od oškodovanca, ali poročilo na ODT, če predlog ni bil podan.

"Aktivnosti policistov so usmerjene v razgovore z občani in prisotnost policistov s cilji prijetja storilca. Če so kritična območja varovana z videonadzornim sistemom, nam to omogoča lažjo identifikacijo osumljenca in prepoznavo preostalih okoliščin dejanja. Zaradi dejstva, da požar uniči večino sledi kaznivega dejanja, je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj še dodatno otežena," še dodajajo.

Zato znova naprošajo občane, da naj, če imajo kakršnekoli informacije o morebitnih storilcih in kaznivih dejanjih oziroma zaznajo takšne dogodke, o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali se javijo na najbližjo policijsko postajo.

So pa imeli več sreče pretekli konec tedna na drugem koncu Ljubljane. V soboto okoli 22. ure so jih obvestili, da je na Šmartinski cesti v Ljubljani neznanec zanetil ogenj na smetnjaku in s kraja zbežal. Požar sta začela gasiti kar policista, ki sta prva prispela na kraj, nato pa so ga do konca pogasili gasilci. Po opisu so policisti v bližini kmalu izsledili in prijeli 20-letnega Ljubljančana, ta je osumljen storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Policisti še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dejanja, zoper osumljenega pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Foto: Metka Prezelj

Stroški novega smetnjaka znašajo od 20 do 120 evrov

Pogorele smetnjake in smeti pride na mesto dogodka počistit, nato pa jih odpelje javno podjetje Voka Snaga, ki skrbi za območje Ljubljane in za nekaj primestnih občin. Pojasnili so nam, da so imeli v lanskem in letošnjem letu precej dela zaradi požigov smetnjakov, in to ne zgolj na območju ljubljanskega Bežigrada.

"V Mestni občini Ljubljana in desetih primestnih občinah, kjer Voka Snaga opravlja javno službo, je bilo v 2019 zažganih 252 zabojnikov, letos pa 210. Letno v povprečju zaradi zažganih zabojnikov za odpadke nastane za približno 17 tisoč evrov škode. Ločenih podatkov za območje Bežigrada ne vodimo," so povedali.

Foto: Eva Doljak

Cena enega smetnjaka se namreč giblje med 20 in 120 evri, odvisno od njegove prostornine. Uporabniki Snage uporabljajo 80-, 120-, 240-, 500-, 770- in 1.100-litrske zabojnike. Stroška novega zabojnika, ker je bil stari zažgan, ne nosijo stanovalci, še dodatno pojasnjujejo pri Snagi. Vsaj ne neposredno.

"V ceno za ravnanje z odpadki, ki jo plačajo naši uporabniki, ni vključeno zgolj praznjenje zabojnikov, ampak širok spekter storitev v sklopu ravnanja z odpadki, med drugim tudi zagotavljanje zabojnikov in zamenjava poškodovanih," razlagajo in dodajo, da uničene zabojnike uporabnikom nadomestijo z novimi brez dodatnih stroškov. "To pa povzroča stroške in dodatno delo našemu podjetju oziroma komunalnim delavcem, poleg tega ima tovrstni vandalizem lahko tudi hujše posledice, saj zabojniki stojijo pod drevesi, v bližini blokov in avtomobilov."