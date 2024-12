Z zažigalno kocko je skušal požgati nenaseljeno hišo

Policiste so o dogajanju obvestili ob 10.25.

Z ogledom so nato ugotovili, da je neznani storilec v času od ponedeljka od 17. ure pa do torka do 10. ure pristopil do nenaseljene stanovanjske hiše v okolici Maribora ter z neznano vnetljivo snovjo polil tla pod betonsko nadstrešnico, pod katero je bil še v originalni embalaži zavit kovinski kamin. Nato je polil še tla na dovozu v garažo in fasado.

Z zažigalno kocko je po vsem tem poskušal požgati nenaseljeno stanovanjsko hišo.

Na objektu je več materialne škode, ožganine na kaminu, fasadi in strehi nadstrešnice. S tem dejanjem je oškodoval lastnika za okoli 30 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.