Požar na Eifflovem stolpu: evakuirali 1.200 ljudi, znan je vzrok požara

"Eifflov stolp je v plamenih," sporočajo očividci ter francoska medija Frontières in Boulevard Voltaire. Po neuradnih navedbah policije so evakuirali okoli 1.200 ljudi.

Za vzrok požara bi lahko bilo krivo pregrevanje kablov oziroma napeljave, požar pa naj bi opazili v dvigalu med prvim in drugim nadstropjem.

Foto: Profimedia

"Plameni so bili vdini v jašku dvigala med prvim in drugim nadstropjem. Vse ljudi v bližini so evakuirali. Gasilci so še na terenu, ugotovili naj bi, da je ogenj izbruhnil zaradi pregrevanja kabla. Požar so obvladali in že pogasili," je po virih policije na omrežju X objavil novinar medija Boulevard Voltaire.

Med gašenjem so stolp zaprli za turiste.

Eifflov stolp je ena najbolj znamenitih zgradb na svetu, ki jo v povprečju dnevno obišče med 15.000 in 25.000 obiskovalcev.