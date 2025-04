Napadajo zapore, zažigajo vozila zaposlenih. Macron: Našli vas bomo! #video

Na omrežju X je Macron poudaril, da "skušajo nekateri ustrahovati zaporniško osebje in z nesprejemljivim nasiljem napadajo zapore v Franciji". "Našli jih bomo, jim sodili in jih kaznovali," je dodal.

Zažgali vozila zaposlenih

Oblasti so pred tem sporočile, da so ponoči neznanci zažgali tri vozila na parkirišču zapora v mestu Tarascon na jugu države. Prav tako na jugu so zažgali vozilo zaposlenega v zaporu pred njegovim domom. V regiji blizu Pariza pa so neznanci skušali podtakniti požar na vhodu v poslopje, kjer živi paznica v zaporu, poroča AFP.

Vozilo zaposlenega v zaporu so zažgali pred njegovim domom. Foto: Reuters

Napadi so se zgodili po usklajenih napadih, v katerih so neznanci v noči na torek na parkiriščih več zaporov zažgali vozila, zapor v Toulonu pa je bil tarča streljanja iz avtomatskega orožja. Od nedelje naj bi po policijskih virih neznanci podtaknili požar ali sežgali najmanj 21 vozil.

Na večini prizorišč napadov so našli napis DDPF, ki naj bi bil kratica za Obrambo pravic francoskih zapornikov. Skupina ima po poročanju AFP na družbenem omrežju Telegram več kot tisoč sledilcev.

Minister: Do poletja bomo zaprli 200 najbolj nevarnih preprodajalcev mamil

Preiskavo napadov vodi nacionalno protiteroristično tožilstvo. Minister za pravosodje Gerald Darmanin je za napade obtožil ljudi, povezane s trgovino z mamili, ki želijo z ustrahovanjem destabilizirati državo. Za medij CNews/Europe 1 je danes še ocenil, da to počnejo, ker sprejemajo ukrepe proti permisivnosti, ki je do zdaj veljala v zaporih.

Darmanin in notranji minister Bruno Retailleau sta v zadnjih mesecih obljubila okrepitev boja proti drogam in kriminalu, povezanim z njimi. Darmanin je med drugim napovedal, da namerava od poletja 200 od skupno 700 najbolj nevarnih preprodajalcev mamil zapreti v strogo varovane zapore. Francoski parlament naj bi konec meseca glasoval o zakonu, ki zadeva te zapore in predvideva ustanovitev tožilstva za boj proti organiziranemu kriminalu.