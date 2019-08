Bežigrajčane vznemirja požigalec zabojnikov za odpadke #foto

Na Gasilski brigadi Ljubljana so v letošnjem letu v primerih gorečih zabojnikov in smetnjakov posredovali več kot 40-krat, zgolj v omenjenem okolišu pa so letos posredovali v 16 primerih.

Ljubljančani v okolici Glavarjeve in Mašera - Spasićeve ulice že več kot eno leto spremljajo številne požige zabojnikov za odpadke. Samo letos je bilo takšnih požarov v tem okolišu 16, v vsej Ljubljani sicer skupno 40. Ob tem nastaja škoda, ki jo morajo številni pokriti sami. Ker zabojniki stojijo pod drevesi, v bližini blokov in avtomobilov, celo vrtca, se prebivalci bojijo, da bi se kateri izmed požarov razširil in bi bile posledice lahko hujše od nekaj ožganih vej in saj na pročeljih.

V zadnjem letu in pol naj bi bilo teh dogodkov okoli 20, pravijo prebivalci. Zgodi se, da v enem večeru gori tudi več smetnjakov naenkrat.

Na Gasilski brigadi Ljubljana so v letošnjem letu v primerih gorečih zabojnikov in smetnjakov posredovali več kot 40-krat, zgolj na omenjenem okolišu pa so letos posredovali v 16 primerih. Kot so nam dejali, bi tako lahko sklepali, da je to za razmeroma majhno območje res pogosto.

Vsi dogodki, ki so se brez izjeme zgodili v nočnem obdobju, so bili najbolj zgoščeni v maju, ko so imeli sedem intervencij, in v avgustu, ko je bilo pet intervencij. Dva primera so obravnavali v januarju, enega junija in enega konec julija.

Snaga v tem delu odpadke pobira ob pol šesti uri zjutraj. Kot so nam povedali prebivalci, zaradi požigov nekateri smetnjake na ulico postavijo šele ob peti uri, torej tik preden jih izpraznijo, čeprav bi jim bilo veliko lažje to storiti večer prej.

Z uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da so bili v letošnjem letu v aplikaciji SPIN do danes zabeleženi 203 dogodki, povezani s požari v komunalnih in drugih zabojnikih. V povprečju je največ klicev na številko 112 na območju Ljubljane.

Število požarov v komunalnih in drugih zabojnikih se po podatkih uprave za zaščito in reševanje v Sloveniji skozi leta zmanjšuje. Leta 2006 in 2007 so se številke povzpele nad 600 primerov na leto, okoli 600 jih je bilo tudi leta 2011, to pa je tudi najvišje število primerov v zadnjih desetih letih. Do leta 2015 število ni preseglo 400 primerov, v letih 2016 in 2017 jih je bilo nekaj več kot 400, v letu 2018 pa 357.

Požar zajel veje dreves, popokala tudi okna društva Sonček

Smetnjaki večinoma stojijo pod večjimi drevesi, zato se požar pogosto razširi na spodnje veje, vsakič do zdaj pa ga je gasilcem uspelo pogasiti, še preden bi se bolj razširil.

Že vsaj dvakrat so požgali smetnjake na sedežu Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček v Rožanski ulici 2. V požaru v noči na 1. avgust so popokala okna, vplival pa je tudi na vrata, ki so se nekoliko povesila in se zatikajo.

"Ravno v sredo je prišel steklar, da nam bo lahko pripravil ponudbo, saj moramo okna čim prej zamenjati," je dejala vodja centra Sonček na Rožanski ulici, ki pravi, da se je to začelo dogajati lani in da se pred tem takšnih dogodkov ne spomni.

Škodo bodo morali poravnati sami oziroma upajo, da jo bo krila zavarovalnica, pri kateri so imeli stekla zavarovana. Na pročelju ob njihovem vhodu so vidne saje, na tleh se je v podlago zažrla stopljena plastika, ki je ni mogoče odstraniti.

Nadzor s kamerami bi bil prevelik strošek

Govoric o tem, kdo bi lahko bil storilec, je več, a uradno ta ni znan. Prebivalci so dogovorjeni, da opazujejo območja, kjer so smetnjaki, a dogodki se zgodijo ponoči, ob urah, ko ljudje ne gledajo skozi okno.

"Namestitve kamere si ne moremo privoščiti, saj ne gre le za namestitev, potrebuješ tudi podjetje, ki to spremlja in vodi, stroška za to pa si mi kot zveza ne moremo privoščiti," je dejala sogovornica. Po dogodku so vse fotografirali, policija je naredila zapisnik, zadevo so predali zavarovalnici in upajo, da jim bo ta lahko povrnila škodo.

"Zabojniki so takšni, da sami po sebi niso gorljivi. Če bi nekdo nekaj gorečega vrgel pod smetnjak, ne bi zagoreli. Da zagori, je treba smetnjak odpreti in vanj med odpadke odvreči gorljivo snov, zato se zdaj z upravnikom dogovarjamo, da zabojnike zaprli," nam je povedala vodja.

"Na srečo se ni zgodilo, da bi požar prišel v prostor. Na drugi strani stavbe je otok s kontejnerji in ko so goreli tam, so zagorele prve veje. K sreči se požar z drevesa, ki se drži bloka, ni razširil nanj, saj si sploh ne predstavljam, kaj bi se lahko zgodilo," je dejala vodja centra, ki je v razgovoru z upravnikom izvedela tudi, da je bilo ob prvem dogodku v okolici več požarov.

Avgusta že drugič letos zagoreli tudi zabojniki vrtca Jelka

Pred leti se je to že zgodilo tudi vrtcu Jelka na Glavarjevi ulici. Sledilo je obdobje brez takšnih dogodkov, v letošnjem poletju pa sta zabojnika za odpadke vrtca Jelka gorela že dvakrat, nam je pojasnila ravnateljica vrtca Petra Kočar. "Požari se zgodijo ponoči. Naš vrtec je obkrožen z bloki, na smetnjake gledajo tudi sosedje, a to se vedno zgodi ob urah, ko tega nihče ne opazi," pravi Kočarjeva.

Ker so zabojniki na robu igrišča in niso v bližini vrtca, otrok ne ogrožajo, prav tako zaradi tega nimajo škode na infrastrukturi, ožgana so bila le drevesa, na katerih je še vedno vidna poškodba.

Kot pravi ravnateljica, se tudi komunalno podjetje Snaga izjemno hitro odzove in jim takoj z novim zabojnikom nadomesti zgorelega, da lahko odpadke odlagajo naprej.

"Vedno, ko se to zgodi, najprej poberemo nevarne ostanke in območje počistimo, da ne bi bilo pozneje še kakšne nesreče. Stroškov s tem res nimamo, izgubimo pa kar nekaj časa, poleg tega smetnjaki stojijo v bližini dreves in parkiranih avtomobilov," pravi ravnateljica, ki je zelo zadovoljna tako z odzivom gasilcev in policije kot s hitrim odzivom Snage, ki jim območje požara tudi očisti.

