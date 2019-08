Zaradi požara na Gran Canarii evakuirali več tisoč ljudi

Zaradi požara, ki je uničil 6000 hektarjev površin, so morali na španskem otoku Gran Canaria evakuirati približno 8000 ljudi, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočile oblasti. O smrtnih žrtvah ali poškodovanih ne poročajo.

Požar, ki je v soboto izbruhnil med mestom Valleseco in vasjo Tejeda, se je razširil na gorato območje Cruz de Tejeda, ki je zaradi čudovitih razgledov priljubljeno med turisti. Uničil je že 6000 hektarjev veliko območje.

Visoke temperature in nizka vlažnost zraka otežujejo gašenje požara, ki je "zelo agresiven", je povedal predsednik Kanarskih otokov Angel Victor Torres. Da bi vzpostavili nadzor nad njim, bi lahko potrebovali še več dni. Z ognjem se spopada več kot 700 gasilcev, pri čemer si pomagajo z dvema letaloma in devetimi helikopterji za gašenje.

Plameni visoki tudi do 50 metrov

Foto: Reuters Vendar pa so plameni na severozahodnem delu požara visoki tudi do 50 metrov, tako da tam tudi z letali in helikopterji ne morejo gasiti, so sporočili iz urada za izredne razmere.

"Želimo, da se to konča brez žrtev," je potrebo po evakuaciji pojasnil Torres. Odredili so evakuacijo okoli 8000 ljudi. Okoli 100 ljudi je po navedbah urada ostalo ujetih v vasi Artenara, saj so vse evakuacijske poti prenevarne, da bi jih uporabili.

Požar poškodoval več zaščitenih naravnih območij

Požar ne ogroža turističnih krajev, saj je omejen na višje ležeče predele drugega najbolj poseljenega kanarskega otoka.

Je pa ogenj že poškodoval več zaščitenih naravnih območij. Uničil je del biosfernega območja, zaščitenega v okviru Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Pustoši pa tudi že po naravnem parku Tamadaba, enem najbolj nedotaknjenih borovih gozdov na Gran Canarii.

V Španiji so veliki gozdni požari zaradi suhega vremena pogosti. Trenutni požar je že tretji v zadnjih desetih dneh na goratem območju v središču otoka.