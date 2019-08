Požar na Cerju: Na pomoč prihaja sto gasilcev #video #foto

Helikopterja Slovenske vojske sta včeraj ob 20.30 zaključila gašenje požara. Danes ob 6. uri se je sestalo vodstvo intervencije, ki se glede na situacijo in vremenske razmere na kraju požara odloča, kako bodo ukrepali in ali bodo tudi danes potrebovali pomoč helikopterjev, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Z Gorenjskega prihaja okrepitev 20 gasilskih vozil s 104 gasilci, ki bodo zagotavljali pomoč pri gašenju požara.

V sredo je bilo na terenu 125 gasilcev, dodatnih 25 jih je prišlo na pomoč iz Italije. V sredo so pomagali gasiti tudi trije helikopterji, od tega eden iz Italije.

Zagorelo 100 hektarjev gozda

Po prvih ocenah je do zdaj zgorelo okoli 100 hektarjev borovega in listnatega gozda. Na zaraščenem in deloma neprehodnem terenu so posredovali tudi pripadniki državne enote za varstvo pred nevarnimi ubojnimi sredstvi, saj so na tem območju še vedno ostanki iz prve svetovne vojne.

Požar ni ogrozil najbližje vasi Lokvica, prav tako ne bližnjih kmetijskih površin, predvsem oljčnikov. Pred ognjem jim je uspelo obvarovati tudi pomnik miru na Cerju.