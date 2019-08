Nesebična pomoč iz vse Slovenije: po požaru že gradijo hlev #video

Pred natanko tremi tedni se je družini Škorjak sesul svet. Zaradi samovžiga krme je sedemčlanska družina ostala brez hleva za krave, katerih mleko pomeni edini prihodek družine. Takoj po požaru so družini na pomoč priskočili sosedje in znanci, ki so jim pomagali počistiti vse razdejanje. Spodbudne misli in denarna pomoč pa so v dneh po požaru prihajale iz vse Slovenije. Tako so na Rdečem Križu v Šmarju pri Jelšah za družino zbrali že dobrih 11 tisoč evrov.