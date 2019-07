Zagorel hlev v Šmarju pri Jelšah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj je v popoldanskih urah zagorelo ostrešje hleva v velikosti 60 krat 20 metrov, v katerem so bili živali, stroji in krma, poroča spletni časopis Kozjansko.info.

Gasilcem uspelo rešiti vso živino

Pri gašenju požara je sodelovalo več gasilskih enot. Na kraj požarišča so se napotili gasilci prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Zibika, Mestinje, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Sladka gora in Pristava pri Mestinju. Gasilcem je požar uspelo pogasiti, rešili so tudi vso živino.

Kraj dogodka še vedno varuje gasilska straža, požarišče je obiskal tudi dežurni veterinar. Po za zdaj znanih informacijah vzrok požara še ni znan, ravno tako ne višina materialne škode, še navaja Kozjansko.info.