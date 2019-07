Požar v Šmarjah pri Jelšah: zagorel gospodarski objekt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagorelo tudi v stanovanju v Tržiču

Uprava za zaščito in reševanje pa medtem poroča še o enem požaru v Ravnah v občini Tržič. Zagorelo je, potem ko se je žgala hrana na štedilniku. Na kraju dogodka so posredovali Gasilci PGD Tržič in PGD Bistrica pri Tržiču.

S tehničnim posegom je gasilcem uspelo odpreti vrata stanovanja in odstaviti hrano s štedilnika. Gasilci so ravno tako omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči Tržič, ti so poskrbeli za stanovalko, ki se je zadrževala v stanovanju.