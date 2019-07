Požar v zbirnem centru za embalažo v Dragonji pogašen

Na deponiji, kjer je zagorelo, je sicer okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer se nahaja od 160 do 170 ton odpadkov. Gasilci so zato požar presekali s kopači, da se ni razširil.

Zaradi dima so v petek pozvali vaščane bližnjih vasi Krkavče in Sveti Peter, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem. Tudi gasilci so med intervencijo nosili zaščitne maske, a zaradi dima nobeden od njih ni imel zdravstvenih težav.