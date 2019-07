Črn dim nad Dragonjo, zagorelo v zbirnem centru za embalažo

Direktor podjetja Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič, ki se trenutno nahaja na kraju požara, je pojasnil, da je zagorelo na eni od zbirnih ploščadi ob nekdanji deponiji, kjer zbirajo kartonasto in plastično embalažo. Del odloženega materiala je zgorel, ponekod pa ogenj še vedno tli.

Zagoreli kartonasta in plastična embalaža

"Zaradi goreče plastike je zadeva zoprna za gašenje, hkrati se vali črn smrdeč dim. Zdaj se je sicer veter nekoliko umiril, tako da se dim dviguje v nebo, sprva pa ga je neslo proti vasi Sveti Peter in naprej proti Krkavčam," je dejal Gašpar Gašpar Mišič. V neposredni bližini požara sicer ni hiš, prav tako dim ne ovira čezmejnega prometa na mejnem prehodu Dragonja, je pojasnil.

Požar poskušajo po njegovih besedah omejiti tudi z odstranjevanjem embalaže s požarišča, odvažajo pa jo tako z gasilskimi vozili kot bagerji, predvsem pa želijo preprečiti, da bi se ogenj razširil na bližnja drevesa. Vzroka požara še ne poznajo, Gašpar Gašpar Mišič pa meni, da je šlo verjetno za samovžig.

Gasilci se trudijo omejiti požar

"Ljudje marsikaj odložijo v odpadke, lahko so med njimi tudi lahko vnetljive stvari, ki se po urah na vročem soncu lahko vnamejo. Naš dežurni sodelavec je opazil dim in takoj poklical gasilce, ki so se nemudoma odzvali. Piranskim gasilcem pomagajo tudi gasilci iz drugih krajev," je še navedel direktor komunalnega podjetja. O požaru so obvestili tudi civilno zaščito in župana.