Družina po požaru na kmetiji presenečena nad neverjetnim odzivom #video

Nesreča družina Škorjak, ki je v požaru izgubila vir prežitevja, kar ne more verjeti, kakšen je bil odziv ljudi, ki jim želijo pomagati. Na naši strani na Facebooku je zgodbo o prizadeti družini delilo 1.200 ljudi. V komentarjih pa ste tudi spraševali, kam in kako lahko Škorjakovim nakažete pomoč, da jih država ob koncu leta zaradi tega ne bo še obdavčila. Preverili smo, kaj je treba storiti.

Družina Škorjak s petimi mladoletnimi otroki iz Šmarja pri Jelšah, ki so ji ognjeni zublji pogoltnili edini vir preživetja, hlev z nekaj živine, še vedno čisti pogorišče po hudem požaru.

Pogled na pogorišče, ki je bilo za družino s petimi otroki edini vir preživetja, še vedno zareže globoko v srce.

Ko veš, kako dolgo si gradil, si ne predstavljaš, kako boš vse obnovil

Lastnik Marjan Škorjak misli na požar prežene z delom. Foto: Planet TV "Ker vem, koliko let sem se trudil, da sem to postavil, in da mi je požar vse to naenkrat vzel, si ne morem predstavljati, da bi lahko to še enkrat obnovil," je za Planet povedal lastnik Marjan Škorjak.

Še teden dni po hudem požaru le stežka zadržuje solze. Ognjeni zublji so sedemčlanski družini v pičlih desetih minutah vzeli glavni vir prihodka.

"Žalosten si, ko začneš misliti in ko začneš nekomu pripovedovati. Zamotim se z delom," je dodal.

Pomoč družini Škorjak - neposredno družini na TRR-račun Biserke Vipotnik:

SI56 1967 0501 0897 452



- prek Rdečega križa:

SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 22072019

Koda namena: CHAR

Namen: "Požar Škorjak"

Del živine začasno namestili v pogorelih hlevih

Zato ne obupuje in skupaj s partnerico delata naprej. Del živine je še vedno na pašnikih, del so začasno namestili v pogorelih hlevih.

Pri sanaciji pogorišča jim pomagajo sosedje, a pot je dolga. Ker bo mladi družini brez pomoči le težko uspelo, je Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah odprlo račun za zbiranje pomoči.

"Ljudje so lahko ljudje. Vsak cent, ki je nakazan, gre v roke družini, mi stroškov ne obračunavamo," je pojasnila Milka Dobravc iz Rdečega križa Slovenija.

Tudi neposredno na račun družine

A številni dobri ljudje denar darujejo tudi neposredno na račun družine. Na tamkajšnjem centru za socialno delo so dodali, da tudi ta pot ni napačna.

"To lahko storijo in ne bo vplivalo na finančno stanje družine, ker bodo izkazali namen višje sile, požar, poplavo, in potem pri novi vlogi za otroške dodatke oziroma za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev to ne bo na nič vplivalo," je razložila Lidija Herman, pomočnica direktorja CSD Celje.

Živino so namestili v pogorele hleve. Foto: Planet TV

Težav ne bi smelo biti niti pri doplačilu dohodnine. Darila, ki jih fizična oseba prejme od fizične osebe, se ne štejejo za dohodek prejemnika, pojasnjuje Furs. Družina se za pomoč dobrih ljudi že zdaj zahvaljuje.

"Res iz srca vsem hvala"

"Rada bi se zahvalila vsem, ki so pomagali in še bodo pomagali. Tudi sosedom, gasilcem, vsem, ki so res bili takoj tu. Res iz srca vsem hvala," je vesela Marjanova žena Biserka Vipotnik.

Za obnovo poslopja, ki meri kar 700 kvadratnih metrov in je bilo na srečo zavarovano, so stroški visoki. Za vsak evro pomoči bodo hvaležni.

Foto: Planet TV

Foto: Planet TV