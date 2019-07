Vzorna solidarna pomoč vaščanov po katastrofalnem požaru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po katastrofalnem požaru na kmetiji pri Škorjakovih v Šmarju pri Jelšah so sosedje složno stopili skupaj. Vsa vaška skupnost se trudi, da se pogorišče počisti, hlev čim prej postavi na novo, do takrat pa živino vsaj delno spravi nazaj pod streho. Kmetija je zanje namreč glavni vir preživetja.

Družini s petimi otroki so nesebični sosedje priskočili na pomoč dobesedno takoj, ko so gasilci pogasili požar.

Gospodar kmetije Marjan Škorjak je imel sicer hlev skupaj s hišo zavarovan, a o znesku povračila škode še ne more govoriti, družina pa iskreno prosi za pomoč. Denar lahko nakažete na osebni račun žene Biserke Vipotnik.

TRR: SI56 1967 0501 0897 452

Spomnimo, da je v ponedeljek začelo goreti na podstrešju, kjer so bile shranjene bale sena. V desetih minutah so ognjeni zublji vzeli hlev in ves trud, ki ga je gospodar vložil v domačijo. Žena Biserka je v tistem času v spodnjem delu hleva skupaj s hčerami molzla krave.

Požar je gasilo več kot sto gasilcev iz osmih društev, na pomoč pa so prvi priskočili bližnji sosedje. Ogenj jim je uspelo ukrotiti v dobrih štirih urah. Tuja krivda za nastanek požara je izključena.

Kljub prizadevanju in hitremu ukrepanju gasilcev je v požaru poginilo osem telic, ognjeni zublji pa so popolnoma uničili tudi dva traktorja.