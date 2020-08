36-letniku zasegli rastlinske delce. Sumijo, da gre za konopljo.

Policisti so v preiskavi našli in zasegli rastlinske delce. Domnevajo, da gre za konopljo.

Novogoriški policisti so na podlagi sodne odredbe v torek opravili hišno preiskavo pri 36-letniku iz Nove Gorice. Policisti so v preiskavi našli in zasegli rastlinske delce oziroma rastlino. Sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Policisti iz Nove Gorice so skupaj s policisti iz Enote vodnikov službenih psov Miren – SUP PU Nova Gorica na podlagi sodne odredbe v povezavi z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami opravili hišno in osebno preiskavo pri 36-letniku iz Nove Gorice.

Policisti domnevajo, da so zasegli prepovedano drogo konopljo

Pri preiskavi so našli in zasegli dve vrečki z delci zelene posušene rastline, za katero domnevajo, da gre za konopljo, ročno zavito cigareto z delci zelene posušene rastline in zeleno rastlino, visoko pol metra.

Prav tako so v sklopu hišne preiskave zasegli tudi druge predmete oziroma pripomočke, za katere sumijo, da jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj, med drugim elektronske telekomunikacijske naprave. Policisti so zasežene stvari poslali v nadaljnjo analizo.

Če bo analiza potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper 36-letnika zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. Osumljenca so policisti v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, so sporočili z novogoriške policijske uprave.