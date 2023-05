28-letnik z ostrim predmetom nad drugega moškega

Poškodovanega so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Osumljenca so policisti prijeli na kraju dogodka in mu odvzeli prostost.

Opravili so ogled in zbirajo obvestila zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.