Biti brez bioloških otrok je darilo planetu

Posamezniki smo v celoti odgovorni za ekološki presežek in z njim povezano globalno polikrizo. Jamranje, da se politiki in korporacije ne spremenijo, je naivno, neodgovorno in enodimenzionalno razmišljanje, prežeto s prelaganjem odgovornosti in izmikanjem osebni krivdi. Skrajno infantilno početje.