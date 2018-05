Priprava zelenice na vroče dni

Vzdrževanje travnate površine v spomladanskem času je ključnega pomena, da boste imeli poleti lepo in zeleno zelenico, ki bi dopolnjevala preostali del vrta. Z rutinsko nego jo boste lažje in postopoma pripravili na vroče poletne dni.

Foto: Thinkstock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Thinkstock Morda ne bo prav zabavno opravilo, vendar vzdrževanje zelenice zahteva vsaj nekaj ur dela, vloženega v spomladansko čiščenje zelenice. S čiščenjem se znebimo mrtve trave, listja, vejic, plevela in preostalih ostankov, ki so se pozimi in zgodaj spomladi nabrali na njej.

Redna košnja naj bo prioriteta

Najpomembnejši element nege zelenice je pravilna in redna košnja. Glavni cilj je kositi travo tolikokrat, da bo vso sezono ostala na približno enaki višini.

Priporočena višina trate naj bi bila približno 2,5 centimetra. Trava, ki je obroba pred dekorativnim kamnom, naj bi bila visoka pet centimetrov. Čezmerno krajšanje trave lahko to oslabi ter omogoča hitrejšo rast plevela in mahovine, ki zelenico uničujeta.

Zdrava trava se lažje obvaruje pred škodljivimi vplivi

Uporaba kakovostnega gnojila trave ne bo naredila samo bolj zelene, temveč ta lahko postane debelejša, gostejša in robustnejša. Bolj zdrava trava se lažje obvaruje pred plevelom, mahom in ne nazadnje vremenskimi stresi.

Sejanje nove travnate površine Foto: Thinkstock

Najprimernejša zemlja pri sejanju nove trave je mešanica ilovnate zemlje in šote. Ob tem ne pozabite, da mora biti kemično stanje zemlje nevtralno, Ph zemlje naj ne presega 6,0.

Površina, na katero želite posaditi novo trato, naj bo popolnoma očiščena vseh ostankov plevela, mahovine in drugih delcev, ki bi lahko škodili rasti nove trave.

Zemljo pred samo setvijo dobro pograbite, zrahljajte, zalijte z vodo in jo pognojite z organskim ali mineralnim gnojilom. Strojno ali ročno preluknajte površino, da bo zračna.

Po poljubno oblikovani površini potresite semena. Da bi ta čim bolj enakomerno porazdelili po zemlji, jih lahko nanesete tudi s trosilnikom. Po sajenju lahko nato nanesete še eno plast zemlje, da prekrijete semena.

Ko sejete novo travnato površino, morate biti pozorni na kakovost travnatega semena in čas, v katerem ga sejete. Različne vrste trave imajo različna obdobja optimalne rasti, ki pa ob pravem času sajenja zmanjšajo tveganje odmiranja semenk.

Foto: Thinkstock

Če se vaša trava po zimski sezoni ni v celoti obdržala, bo potrebno dosejevanje. Pred začetkom bo treba staro travnato površino pokositi, očistiti in razredčiti. Površino bo treba preluknjati (lahko strojno – aerificiranje ali ročno – z vilami).

Po goli površini enakomerno potresite novo plast ilovnate zemlje in nato čim bolj enakomerno potresite nova semena. Po opravljenem postopku z grabljami ali vilami rahlo razrahljajte semena in zemljo, da se elementi med seboj pomešajo, a samo po površini, na kateri dosejate.

Ne prenašajte semen na zdravo travo. Dosejevanje dokončajte s pognojevanjem območja z organskim ali mineralnim gnojilom, nato dobro zalijte.

Če ne veste, kolikšno količino travnatih semen potrebujete za dosejevanje, se je najbolje posvetovati s prodajalcem, saj se lahko sejalna količina razlikuje glede na vrsto travnatih sort in semenskih mešanic. Veljalo naj bi splošno pravilo, da pri sejanju nove trave uporabite 30 gramov semen na kvadrati meter površine oziroma za dosejanje polovico semen, torej 15 gramov.

Z dosejevanjem zelenice boste dosegli, da bo ta močnejša, bolj zdrava in zgoščena ter bolj prehodna. Sajenja se lotite v lepem in suhem vremenu, v času bujne rasti, torej spomladi in jeseni.

Kdaj zalivati travo Foto: Thinkstock

Rednega zalivanja trave se lotite v pozni pomladi ali zgodnjem poletju – počakajte, da trava začne kazati znake umiranja.

Čezmerno zalivanje v zgodnjih fazah rasti samo še bolj spodbudi rast plitvih korenin, ki ne bodo zmogle prenesti vročega in suhega poletnega vremena, kar lahko povzroči rjavo in suho travo.

Ko začnete zalivati, počakajte, da se trava ohladi (zalivate lahko zjutraj ali zgodaj zvečer). Zalivajte z veliko količino vode, da bo ta lažje pronicala skozi globlje plasti zemlje.

S prezračevanjem boste osvežili zemljo

Vsako sezono znova se lotite postopa aeracije – prezračevanja, kar vključuje luknjanje zemlje v zelenici, tako da lahko voda, hranila in zrak dosežejo korenine trave. Spomladanski čas je najboljši za tovrstno opravilo.