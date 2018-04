Nasveti za košnjo trave: kako pravilno urediti zelenico

Košnja trave marsikomu predstavlja nadležno opravilo, še posebej če gre za prvo košnjo v sezoni. Veliko nas ob izvajanju tega opravka ne razmišlja o pravilnosti košnje, vendar obstaja nekaj načinov, ki lahko zelenici povrnejo živahnost in vitalnost. Ponujamo vam nekaj nasvetov, ki vam bodo to opravilo olajšali, vaša zelenica pa bo bolj zdrava.

Foto: Pixabay

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košnja travnikov ali zelenice je nujen spomladanski opravek, ne samo zaradi estetskega vidika, ampak tudi za ohranjanje stalnega zdravja trave. Glavno pravilo je, da se kosi, ko je trava suha. Če bi to delali na vlažni travnati površini, bi s tem tvegali prenos bolezni, obenem pa bi tudi zamašili kosilnico. Izogibajte se tudi košnji ob vročih dnevih. Visoke temperature namreč škodujejo zelenici.

Ne kosite vedno po istem vzorcu

Foto: Thinkstock Izogibajte se košnji po istem vzorcu. Če to počnete – nehajte. Isti vzorec košnje v resnici stisne tla in travo, zato lahko nastanejo travnati kupčki, ki lahko uničijo videz zelenice.

Vsakič, ko kosite, to počnite z druge smeri, ker bo trava v nasprotnem primeru začela rasti v smeri košnje.

Enkrat kosite vodoravno, drugič horizontalno – trava bo v tem primeru rasla pokončno. Po košnji pustite pokošeno travo na zelenici vsaj kakšen dan ali dva, da se lahko dragocene hranilne snovi vrnejo v zemljo.

Puščanje pokošene trave zagotovi tudi do 25 odstotkov potrebnih gnojil, ki jih pokošena trava potrebuje za regeneracijo. Če kosite redno, potem veste, da večina pokošenih šopov trave razpade kar samih. Če pa se ta zbira v kepe, predlagamo, da jih kar z rokami enakomerno porazdelite po površini.

Kako pogosto kositi travo Foto: Thinkstock

V bistvu ne obstaja točno določeno merilo, kolikokrat na sezono naj bi bilo treba kositi travo, vendar večina zelenic zahteva košnjo vsaj enkrat na teden v spomladanskem in poletnem času in enkrat na dva tedna v jesenskem času.

Izogibajte se košnji trave sredi dneva, ko so temperature najvišje, saj je že samo košnja za travo stresna. Trava bi tako izgubila več vode in začela rasti počasneje.

Najbolj optimalen čas za košnjo naj bi bil takrat, ko na zelenico pade senca, saj trava v senci izgubi manj vode in si hitreje opomore.

Če želite zdravo zelenico, potem višine trave nikoli ne zmanjšajte za več kot eno tretjino. Če bi jo pokosili bolj, lahko to vpliva na zdravo rast korenin, kar pomeni, da bi ta v toplih in suhih mesecih potrebovala več vode. Prekomerna košnja lahko poveča občutljivost zelenice na škodljivce in plevel.

Splošno pravilo za pravilno košnjo

Foto: Thinkstock Splošno pravilo je, da naj bo trava v spomladanskih in jesenskih mesecih visoka vsaj 2,5 centimetra, v poletnih mesecih pa vsaj tri centimetre. Če se držite tega načela, bo ciklus rasti trave zdrav, spodbudila se bo tudi rast globokih in zdravih korenin.

Nasveti za košnjo

Izogibajte se košnji trave v prvih spomladanskih dneh, raje počakajte, da trava nekoliko zraste, ker boste tako lažje opazili znake bolezni in okužb.

Če imate slabo travo, ta zahteva zdravljenje in obnavljanje, če tega ne opazite, jo lahko pokosite. Poleg tega košnja zgodaj spomladi vpliva na šibke korenine, ki ne morejo zdržati poletne vročine, kar je pogosto razlog za to, da trava poleti porjavi.

Vsaj dvakrat na leto zamenjate rezila ali jih na novo pobrusite. Če kosite s topimi rezili, tvegate okužbe trave.

Kosilnico nastavite nekoliko višje, če kosite v bližini dreves, ker so njihove korenine močnejše in bolj grobe.

Če bodo prihajajoči meseci sušni, zmanjšajte pogostost košnje, saj boste tako obvarovali zelenico.