Kako uporabiti ogledalo za doseganje boljšega sloga

Ogledala so lahko najboljši dodatek pri ustvarjanju odprtega prostora, in to z dobrim razlogom. Dobro postavljeno ogledalo lahko izkoristi naravno svetlobo, odpre majhen prostor in mu doda elegantnost. Na kakšne načine lahko vključite ogledala v različne prostora doma, si preberite v nadaljevanju, kjer vam ponujamo nasvete, kako kar najbolj izkoristiti njihovo funkcionalnost kot tudi njihov estetsko-modni aspekt.

Ogledala so ustaljeni del kopalniške opreme v naših domovih, toda so lahko tudi kot izjemno uporabni dodatki in ponujajo priložnost, da izrazite osebni slog. Vključitev ogledal v prostore, tem dodajajo dramatičnost, večajo vizualno zanimanje in ustvarjajo iluzijo dodatnega prostora.

Nobena skrivnost ni, da ogledalo lovi svetlobne žarke in jih odseva nazaj v prostor. Če vam primanjkuje svetlobe v prostoru, je postavitev ogledala blizu okna odlična rešitev za povečanje naravne svetlobe.

Obstaja pa še en izjemen trik: postavitev dolgega ogledala med dvema oknoma, pri čemer boste dobili največ svetlobe, hkrati pa bo ogledalo odsevalo sončne žarke do bližnjih sten, kar bo ustvarilo še bolj sproščeno in domače vzdušje.

S pomočjo ogledal boste ustvarili globino, ki pripomore k iluziji večjega prostora. Uporaba ogledal blizu oken je še kako primerna v majhnih prostorih. Postavite jih na desno stran stene tistega prostora, ki ga želite optično povečati.

Večje kot je ogledalo, bolje je

Ogledala v polni velikosti pripomorejo k dramatičnosti, še posebej, če jih postavite v majhne prostore. Uporaba velikega ogledala v hodnikih, četudi so ti manjši, jih lahko odpre in vnese zračnost. Veliko talno ogledalo, postavljeno blizu vhoda, lahko postane preprost dekorativni element, zaradi česar se pogosto majhen prostor zdi večji in bolj prijeten. Njegova postavitev blizu vhodnih vrat je tudi izjemno uporabna, saj vam omogoča še zadnji celostni pogled v ogledalo, preden stopite ven.

Poskusite združevanje različnih vrst in velikosti ogledal in ustvarite zrcalno steno. Poskušajte poiskati ogledala z različnimi okvirji in robovi, ki bodo dodali vizualno teksturo, obenem pa bo dekoracija stenskih ogledal videti kot galerija, kar bo vneslo v vaš prostor eleganco.

Ustvarite galerijo, a pazite, da niso ogledala kar nametana. Naredite načrt postavitve z vsemi potrebnimi merami in se tako izognite nepremišljeni nametanosti.

Manjša ogledala lahko krasijo tudi vašo slikovno stensko galerijo, umestite jih v središče. Zelo dobro se podajo tudi k steni s tapetami.

Luči in ogledala so krasna kombinacija

Razmislite o postavitvi ogledala blizu vaših stenskih luči ali svetilk, saj je to eden izmed najboljših načinov ohranjanja svetlosti. Namestitev ogledal pred svetilkami ali pod njimi poveča svetlobni sijaj in ga razpotegne po prostoru.

Osebnost ogledala

Tako kot pri vsakem delu notranjega pohištva lahko tudi ogledalo odraža vaš osebni slog. Če so vam torej všeč dramatična, težka in kičasta ogledala ali pa minimalistična, sodobna, jih uporabite v prostoru, da povečate svetlost in dodate osebni dekorativni dotik v prostor.