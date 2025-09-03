Oven

Če vam je nekdo nekoč storil nekaj žalega, bodite prepričani, da se bo to v bližji prihodnosti še kdaj zgodilo. Ne bodite preveč zaupljivi, ker današnji dan za to gotovo ne bo ravno pravšnji. Nekatere družinske zadeve bodo prišle v ospredje. Od vas se bo pričakovalo, da boste vzeli niti v svoje roke in do konca izpeljali igro.

Bik

Danes bo prišlo do nekega pomembnega srečanja ali soočenja. Ne bi smeli in verjetno tudi ne boste hoteli sedaj ostati sami. Poiščite pomoč drugih in dovolite jim, da vam svetujejo. Vsekakor se obrnite na strokovnjaka pa naj bo to iz zdravstvenih, osebnih ali poslovnih razlogov. Pozitiven učinek se bo poznal tudi v prihodnosti.

Dvojčka

Danes se posvetite druženju. Izjemno boste atraktivni in poželi boste številne pohvale, kar vas utegne spraviti nekoliko v zadrego. Naučite se sprejemati komplimente in nikakor ne pripisujte tega egoizmu. Vedite, da bo vaša pripravljenost sprejeti kompliment laskala tudi tistim, ki komplimente dajejo.

Rak

Prekinili boste sodelovanje z neko osebo, ki vas je v preteklosti že izkoristila. Prav zaradi tega boste zelo samozavestni in posledično tudi bolj ustvarjalni. Dokončno se bodo razblinile neke sanje v zvezi z osebo, ki vam ni bila namenjena. Nekaj časa boste zaradi tega potrti, a boste kmalu srečali nekoga novega.

Lev

Zelo boste razočarani nad nekim prijateljem, saj boste ugotovili, da energija, ki jo čutite vi, ni obojestranska. Mogoče vas bo nekoliko potrlo, vendar pa boste obenem spoznali, da vam bo to pomagalo pri notranjem razvoju. Vseeno se družite z drugimi prijatelji, saj vas ne bodo razočarali.

Devica

Padla bo neka dokončna odločitev, našli boste rešitev za svoje težave. Na dan bo prišla tudi neprijetna resnica ali pa boste razočarani nad neko osebo, ki ste ji preveč zaupali. Prav zaradi tega vam bo verjetno prijala predvsem tišina. Zavili se boste v samoto. Čaka vas neka sprememba ali krajše potovanje.

Tehtnica

Razmislite o tem, da ste morda preveč nedostopni in preveč zaprti v svoj svet. Vedno bolj ste nepotrpežljivi. Ne morete prehitevati dogodkov, priti mora pravi čas. Nekoliko lažje vam bo, ko se boste domislili, da bi vam nekdo lahko pomagal na finančnem področju. Ponudili vam bodo neko poslovno sodelovanje.

Škorpijon

Še bolj boste osamljeni in imeli boste občutek, da so za to krivi drugi. Morda pa ste vi preveč nedostopni. Vključite se spet v pogovore z vašimi prijatelji. Zagotovo bodo veseli, ko vas bodo videli spet bolj pozitivne. Ne držite se ves čas kislo, saj bi zaradi tega lahko izgubili dobre prijatelje in potencialnega partnerja.

Strelec

Čutili boste, da vam stvari uhajajo izpod nadzora. Ne skrbite, saj vam samo današnji dan ne bo preveč naklonjen. Vesolje bo vplivalo na dojemanje sveta in na okoliščine. Vsekakor pri delu ne boste tako uspešni, kot ste bili včeraj. Pričakujte padec. Toda ne pozabite, da se boste kmalu postavili nazaj na noge.

Kozorog

Pred vami so veliki napori pri delu. Situacija vas bo bremenila, saj se zavedate, da večjih materialnih rezultatov ne smete pričakovati tako kmalu. Pričakujte finančna nihanja, ki vas bodo pričela skrbeti že danes. Res je, da boste v sebi nosili breme, ki pa se ga boste rešili sčasoma. Odnosi bodo na vaši strani.

Vodnar

Težave imate z vsemi odnosi. Če ste še včeraj reševali spore znotraj doma, se boste danes spraševali, kaj bi lahko izboljšali na delovnem mestu. Nekdo vam bo neprestano skakal v zelje. Čeprav se na službenem področju kažejo možnosti napredovanja in izboljšanje položaja, vas bo zavist določene osebe spravljala ob pamet.

Ribi

Tudi danes boste odlični pri delu. Poslovno lahko pričakujete razcvet. Zdelo se vam bo, da vse obveznosti opravljate kot za šalo. Čutili boste močno pripadnost delu, saj se je znotraj vašega kolektiva že izoblikovala skupna identiteta. Ta vas bo vodila dalje. Zvezde bodo na vaši strani. Pazite le na zdravje.