Ko tradicionalno bel prostor zasije v svežih barvah

Barve spremenijo dom, spreminjajo naše počutje in videz našega doma, lahko bi rekli, da celo spreminjajo naše življenje. Zagotovo ste že slišali za pregovor: gledati svet skozi rožnata očala.

V rubriki Mojster za vse smo se februarja posvetili barvni preobrazbi doma, saj z barvami lahko dosežemo veliko spremembo pri tem, kako se v določenem prostoru počutimo. Oblikovalka Irena Dvoržak je pripravila privlačno barvno rešitev za spalnico in morda lahko njena ideja tudi vam pomaga osvežiti kakšen prostor. Včasih potrebujete le malce navdiha.

Irena Dvoržak iz oblikovalskega studia Kreativice vas vsak mesec navdihuje s čudovitimi 3D-predlogi za prenovo vaših prostorov. Našemu nagrajencu je pomagala pri načrtovanju barvne preobrazbe za spalnico.

Prenova spalnice je zahteven zalogaj, saj je treba upoštevati, da gre za prostor, ki je namenjen predvsem počitku.

Barvanje je najlažji, najbolj preprost ter najbolj poceni način, s katerim lahko spremenimo svoj življenjski prostor. Kljub temu se veliko ljudi izogiba barvanju sten, saj se bojijo, da bodo z izbiro barve naredili napako.

Dobra novica je, da si zdaj lahko omislimo kakršnokoli barvo, pri Merkurju pa nam jo bodo zmešali. Pri tem lahko pokažemo referenčno fotografijo, ki smo jo za navdih našli na spletu ali v časopisu. Merkurjevi svetovalci nas bodo napotili k pravemu odtenku v barvni karti.

Eden izmed prostorov, za katerega je še pred kratkim veljalo, da ne prenaša barv, je spalnica. Ker menim drugače, sem se odločila, da v tokratnem 3D-izzivu pobarvam stene prostora, ki je tradicionalno bele barve.

Oaza miru

Če niste prepričani, ali se želite zbujati v barvni sobi, se raje odločite za kakšen umirjen odtenek, ki vas bo sprostil pred spanjem in vas nežno prebudil v novi dan. In prav takšna je JUB barva leta 2021 z nazivom Faith 190C. V kombinaciji z nežnim odtenkom Beauty 165 ustvarja prostor, ki ni več namenjen zgolj spanju.

Tisto, kar za urejanje spalnice še vedno velja, je, da vanjo ne smete odlagati odvečnih stvari – udobna postelja, nočni omarici ter prostor za odlaganje so vse, kar potrebujete. No, mogoče še kakšna dobra knjiga in vaša oaza miru je končana.

Kako je videti sanjska otroška soba v 3D-izrisu, ki ga je za februarsko nagrajenko pripravila Irena? Preverite na spodnji povezavi.

Barve ljubijo barve

Tistim bolj drznim se ni treba ustaviti samo pri eni barvi, saj velja, da barve ljubijo barve. Treba je biti pazljiv in izbrati pravo barvno kombinacijo.

V tej spalnici modri barvi Freedom 270 družbo delata opečnata Love 15 in Passion 110.

Če še vedno niste prepričani, ali so barve za vas, izkoristite ta trik in pobarvajte le polovico stene. Ne bodite sramežljivi – obesite tudi svoje najljubše slike ali plakate.

Spalnica, dekorirana na takšen način, vas bo zagotovo napolnila z energijo ter pripravila za nov dan.

Upam, da sem vas opogumila, da to pomlad vzamete čopič v roke ter z barvami spremenite svoj dom.

Se že veselim naslednjega oblikovalskega izziva in vas prav lepo pozdravljam.

Irena Dvoržak

