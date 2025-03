Dars je zaradi slabe vremenske napovedi za en teden prestavil napovedane dejavnosti, povezane s postavitvijo začasne signalizacije za prometni režim v sklopu celovite prenove odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Tako so tudi načrtovane zapore na tem odseku s tega konca tedna prestavljene na prvi konec tedna v aprilu.

Dars je za zadnji konec tedna v marcu napovedoval popolne zapore tega odseka štajerske avtoceste v nočnem času in delne čez dan, da bi v tem času delavci postavili vso potrebno signalizacijo za vzpostavitev režima prometnih zapor po sistemu 1+1+1, torej v jutranjih konicah dva prometna pasova proti Ljubljani in eden proti Mariboru, v popoldanskih konicah pa dva prometna pasova proti Mariboru in eden proti Ljubljani.

Ker pa je vremenska napoved predvsem za vzhodni del države neugodna, bodo zdaj te aktivnosti potekale prvi konec tedna v aprilu. Tako se tudi novi prometni režim 1+1+1 prestavlja za en teden, so sporočili z Darsa.

Celovita obnova 6,5-kilometrskega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami z dvema dvocevnima predoroma in več viadukti ter mostovi je največji trenutni gradbeni projekt na obstoječem avtocestnem omrežju. Trajal bo dve gradbeni sezoni.

Najprej so dela stekla na desnem robu smernega vozišča proti Ljubljani, pri čemer je zaprt le odstavni pas med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro.

Zapora bo trajala do poletnih počitnic

Ko bo z enotedensko zamudo urejena nova prometna signalizacija, bo torej na smernem vozišču proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, na drugih pasovih pa bo promet prilagojen. Med delavniki bo prilagojena ureditev veljala že od zgodnjih jutranjih ur, ob koncih tedna pa bo prometna ureditev prilagojena glede na pričakovane prometne obremenitve.

Ta zapora bo po napovedih Darsa trajala do poletnih počitnic, torej do konca junija. Dela bodo v tem času potekala v sredinskem ločilnem pasu.

Najzahtevnejša gradbena dela, ki bodo imela največji vpliv na promet in vključujejo obnovo predorov in viaduktov, se bodo začela zatem.

V tem času bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami predvidoma 90 dni preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bo v tem času zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

V letu 2026 bo v poletnih mesecih zaprto smerno vozišče proti Mariboru, promet pa bo preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. V vmesnem obdobju bodo dela potekala na način, ki bo omogočal vodenje prometa po štirih zoženih pasovih, torej dveh v vsako smer.