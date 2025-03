Razpoloženje v gospodarstvu marca malenkost boljše

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu se je marca rahlo izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila z –1,6 točke za 0,7 odstotne točke višja kot februarja in za 1,8 odstotne točke višja kot marca lani, je danes objavil statistični urad.

Pozitiven vpliv so imeli v primerjavi s februarjem kazalniki zaupanja med potrošniki (za 0,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Negativno sta medtem vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih (za 0,2 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke).

K izboljšanju kazalnika v medletni primerjavi so prispevali kazalniki zaupanja v trgovini (za eno odstotno točko), predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,2 odstotne točke). Negativno je vplival samo kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva.

Neto proizvodnja električne energije februarja upadla



Neto proizvodnja električne energije se je februarja zmanjšala tako na mesečni kot medletni ravni, v obeh primerih za okoli desetino. Nazadovala je tudi poraba elektrike. V primerjavi z mesecem prej se je v gospodinjstvih zmanjšala za desetino, pri poslovnih subjektih pa za pet odstotkov, je danes objavil republiški statistični urad. Neto proizvodnja električne energije je pretekli mesec znašala 1.168 gigavatnih ur (GWh) in se je v primerjavi z januarjem zmanjšala za osem odstotkov, v primerjavi z lanskim februarjem pa za devet odstotkov. V hidroelektrarnah je bila medletno manjša za 30 odstotkov, v termoelektrarnah je bila za dva odstotka večja, v sončnih in vetrnih elektrarnah se je povečala za 17 odstotkov, v jedrski elektrarni pa zmanjšala za tri odstotke, so nanizali statistiki.

Poslovne tendence – več zaupanja v trgovini na drobno in gradbeništvu

Statistični urad je ločeno objavil tudi izsledke marčne raziskave o poslovnih tendencah. Pokazala je, da se je zaupanje v trgovini na drobno in gradbeništvu okrepilo, v storitvenih dejavnostih je na mesečni ravni ostalo na enaki ravni, v predelovalnih dejavnostih pa se je poslabšalo.

V gradbeništvu se je zaupanje povečalo v vseh treh primerjavah: na mesečni ravni za dve odstotni točki, medletno za eno odstotno točko, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa za 17 odstotnih točk.

V mesečni primerjavi sta se izboljšala oba kazalnika zaupanja – pričakovano zaposlovanje za štiri odstotne točke in skupna naročila za dve odstotni točki. Kazalnik kopičenja delovne sile je na mesečni in medletni ravni ostal enak, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa je upadel za devet odstotnih točk.

Zaupanje klecnilo v predelovalnih dejavnostih

V predelovalnih dejavnostih se je vrednost kazalnika zaupanja na mesečni ravni znižala za eno odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za sedem odstotnih točk. Po drugi strani je bila v primerjavi z lanskim marcem višja za dve odstotni točki.

Poslabšal se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za dve odstotni točki), medtem ko se vrednosti kazalnikov skupna naročila in zaloge končnih izdelkov nista spremenili. Kazalnik kopičenja delovne sile je ostal enak v primerjavi z mesecem prej in dolgoletnim povprečjem, na medletni ravni pa se je zvišal za eno odstotno točko.

Storitve mesečno in medletno na isti ravni

V storitvenih dejavnostih je bila vrednost kazalnika zaupanja na mesečni in medletni ravni enaka, po drugi strani pa za osem odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem.

Poslabšala sta se kazalnika poslovni položaj (za dve odstotni točki) in povpraševanje (za tri odstotne točke), po drugi strani pa so se povečala pričakovanja (za dve odstotni točki), vendar je kazalnik zaupanja kljub temu ostal enak kot prejšnji mesec. Kazalnik kopičenja delovne sile se je na mesečni ravni in tudi v primerjavi z dolgoletnim povprečjem znižal za eno odstotno točko, na medletni ravni pa je ostal enak.

Trgovina na drobno v pozitivnem trendu

V trgovini na drobno se je vrednost kazalnika zaupanja zvišala v vseh treh primerjavah: mesečno za štiri odstotne točke, medletno za 20 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za 13 odstotnih točk.

K rasti tega kazalnika je prispevalo izboljšanje kazalnika prodaja (višji za 19 odstotnih točk), negativen je bil vpliv kazalnika pričakovana prodaja, ki je upadel za pet odstotnih točk, medtem ko obseg zalog ni imel vpliva. Kazalnik kopičenja delovne sile se je na mesečni ravni zvišal za eno odstotno točko, na medletni ravni in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa se je za eno odstotno točko znižal.