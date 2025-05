Oven

Danes boste zelo resni. Vzdušje med vama s partnerjem bo nekoliko depresivno. Predlagajte partnerju popestritev dneva s kakšnim športom, drugače vaju bo rutina popeljala v pogubo. Izognita se konfliktom. Kmalu bo situacija boljša. Samski: dan bo primeren za sklepanje novih poznanstev.

Bik

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali domačim, da boste sodelovali pri novem družinskem življenju in se dovolj posvečali vsakemu posebej. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Ne boste imeli volje, da bi se prerekali in pojasnjevali, enostavno si boste vzeli čas zase, ki ga rabite.

Dvojčka

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

Rak

Vaša finančna situacija bo dobra, če pa je verjeti obljubam, boste danes postavili temelje še boljšega ravnanja z denarjem in uresničili določene varčevalne načrte. Lahko boste zelo zadovoljni sami s seboj, po vsej verjetnosti pa vam bo še celo ostalo nekaj denarja za razvajanje ali nakupovanje.

Lev

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Devica

Prav nič vas ne bo ustavilo, da ne bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Tehtnica

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Škorpijon

Nikar ne zamudite priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Strelec

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne bo odobraval vašega načina reševanje stvari.

Kozorog

Želeli se boste skriti v svoje zavetišče. Želeli se boste skriti v zaščiteno okolje in ta instinkt bo v ospredju – začasno, čeprav vas bo ljubezen hotela najti. Vezani boste čutili, da imate veliko za povedati neki osebi. Zastavili ji boste nekaj vprašanj – kar pa bo lahko odstranilo določene dvome. Malo raziskujte.

Vodnar

Romantičen pobeg je tisto, kar potrebujete, da boste ponovno pričeli z vašim ljubezenskim življenjem, še posebej če ste v situaciji, ki potrebuje malo več iskric. Če ste samski, vas bo izlet popeljal do neke osebe, ki bo v vas zbudila prav posebne občutke. Bodite, kar ste in pustite dogodkom prosto pot.

Ribi

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.