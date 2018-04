Rože, ki simbolizirajo vaš astrološki znak

Astrološki znaki opisujejo in interpretirajo naše osebnostne lastnosti, ampak ali ste vedeli, da ima tudi vsak znak svoj reprezentativni cvet. Simbolika cveta dopolnjuje lastnosti astrološkega znaka in celo nakazuje na to, katerih rož bi se določen znak najbolj razveselil.

Foto: Pixabay Oven: rojstni cvet ovna je tulipan, ki simbolizira strast in pozitivno energijo. So zelo optimistični, vendar zelo impulzivni.

Tulipani so rože ljubezni, izhajajo pa iz Perzije, od koder so jih Turki v 16. stoletju pripeljali v Evropo. Po njihovem mnenju je tulipan simboliziral raj na zemlji. Pravo "tulipansko manijo" so v 17. stoletju povzročili Nizozemci, ki so rožo popularizirali.

Ostali simboli tulipanov vključujejo tudi trajno ljubezen med partnerji ali člani družine, kraljevskost, obilje, blaginjo, dobrodelnost in srečo.

Bik: rojstni cvet je lilija, ki sim Foto: Pixabay bolizira nežnost, romantičnost in senzualnost. Znani so po svoji mirni naravi, potrpežljivosti, vztrajnosti in zanesljivosti.

Cvetijo v maju in povezujejo pomlad s poletjem. Viktorjanci so cenili občutljiv vonj lilije ter jo zaradi ukrivljenega stebla povezovali z vitalnostjo in mirom.

Ostali simboli vključujejo tudi ženstvenost, skromnost in dobronamernost.

Foto: Pixabay Dvojček: rojstni cvet je vrtnica, ki simbolizira ljubezen in druženje. Tako kot vrtnice so dvojčki živahni, prefinjeni ter znani po družabni in igrivi osebnosti.

Ime izvira iz latinske besede rosa, njen cvet pa povezujemo z mitološko boginjo Afrodito, ki je pogosto upodobljena s cvetom vrtnice. V taroku njen cvet simbolizira ravnotežje, obljubo, nove začetke in upanje.

Ostali simboli vključujejo lepoto, znanje, brezčasnost in modrost.

Foto: Pixabay Rak: rojstni cvet je ostrožnik, simbolizira čutnost. Veljajo za enega izmed najbolj čustvenih in nežnih znakov, znani so po svoji intuiciji, prijetnosti, premišljenosti, občutljivosti in odprtem srcu.

Prvič se pojavi v grški mitologiji kot opis za grškega boga Aia (znanega kot Ajax). Bil je grški vojak, ubit med bojem.

Ostali simboli vključujejo tudi odprtost do novih izkušenj, toplino in zabavo.

Foto: Pixabay Lev: rojstni cvet je sončnica, ki simbolizira živahnost in radoživost. Levi so znani po svoji spontanosti, velikodušnosti in ljubeznivosti. So samozavestni, dostojanstveni in dominantni. Izžarevajo pozitivno energijo, zaradi česar so velikokrat v središču pozornosti.

Prvič se pojavi v Severni Ameriki in se nato razširi v druge dele sveta. Indijanci so jo uporabljali kot vir hrane.

Ostali simboli vključujejo dolgo življenje, lojalnost, srečo in pozitivnost.

Foto: Pixabay Devica: rojstni cvet je marjetica, ki simbolizira nedolžnost. Device so znane po svoji praktični naravi, razumu, intelektu. Veljajo za sramežljive in zadržane, vendar so zelo duhovite.

Veljajo za divje rože, rastejo predvsem na prostranih travnikih in zelenicah.

Ostali simboli vključujejo čistost in iskreno ljubezen.

T Foto: Pixabay ehtnica: rojstni cvet je potonika, ki simbolizira strast in razkošje. Rojeni v znamenju tehtnice so znani po svoji privlačni naravi in uravnovešenosti. So prijazne, prijetne in romantične osebe.

Ime izvira iz grške mitologije. Dobila naj bi ga po Paeonu, ki naj bi pozdravil grškega boga. Njene korenine so namreč uporabljali za medicinske namene.

Ostali simboli vključujejo sočutje, razumevanje in čutnost.

Foto: Pixabay Škorpijon: rojstni cvet je hortenzija, ki simbolizira strast, trdnost in močno voljo. Škorpijoni so globoko občutljivi, čutni, strastni in prizadevni.

Domuje na Japonskem, kjer jo povezujejo s hvaležnostjo, je ena izmed najbolj priljubljenih rož na svetu za poročne šopke.

Drugi simboli vključujejo nov začetek, čistost, obilje in hvaležnost.

Foto: Pixabay

Strelec: rojstni cvet je nagelj, ki simbolizira močan intelekt, združuje fizično moč in energijo. Strelci so znani po svoji samostojnosti, ambicioznosti in odprtosti.

Prvič se rožo omeni pred dva tisoč leti, zato jo uvrščamo med najstarejše gojene rože na svetu.

Ostali simboli vključujejo ljubezen, čvrstost in strast.

Foto: Pixabay Kozorog: rojstni cvet je afriška vijolica, ki simbolizira stabilnost, praktičnost, samodisciplino in varnost. Kozorogi so zanesljive osebe, saj so izjemno odgovorni in zvesti.

Stari Rimljani so afriško vijolico uporabljali kot značilno pogrebno rožo, njene korenine so užitne in zelo okusne, če jih pripravite v juhi.

Drugi simboli vključujejo upanje, podzavest, poduhovljenost in navdih.

Foto: Pixabay Vodnar: rojstni cvet je orhideja, ki simbolizira predanost, spiritualnost in pozitivnost. Vodnarji izžarevajo tiho lepoto, notranjo milost. So zrele in močne osebe.

Rožo je poimenoval grški botanik Theophrastos. Danes obstaja več kot 20 tisoč različnih vrst orhidej po vsem svetu.

Drugi simboli vključujejo milost, ponos, navdušenje in drznost.

Foto: Pixabay

Ribe: rojstni cvet je čilska lilija. Simbolizira nežnost in potrpljenje. Ribe so znane po svoji dobrosrčnosti, velikodušnosti in racionalnosti.

Izvira iz Latinske Amerike, so rože trajnice, kar pomeni, da ostanejo zimzelene vse leto. Cvetovi so strupeni.

Drugi simboli vključujejo predanost, podporo, prijateljstvo, zasanjanost.

