Oven

O stvareh, ki jih želite uresničiti, se pogovorite z vami pomembnimi ljudmi. Podpora prijateljev in družine bo tako prijeten dodatek h končnemu izidu. Enostaven pristop k novemu projektu bo tega naredil še bolj privlačnega. Združite delo ter užitek in lažje boste prišli do dogovora. Nova pogodba vam bo prinesla večje nagrade in obetavnejšo prihodnost.

Bik

Spremembe, ki jih boste danes naredili, bodo pozitivno vplivale na vašo prihodnost. Zadevale bodo vaš način življenja in odnos do denarja. Pojavijo se lahko čustvene težave, ki bodo zelo naporne, če ne boste pripravljeni narediti prvega koraka. Popravite vsa nesoglasja. Iskrenost in poštenje sta najboljši način pri reševanju zasebnih zadev.

Dvojčka

Družite se z ljudmi, ki mislijo podobno. Prihajajo pozitivne spremembe, zato se borite za tisto, kar vam pripada. Morda je prišel čas, da izboljšate odnose znotraj bližjega kroga prijateljev. Težko se boste nadzirali, zato boste v ranljivem položaju. Prav tako boste prehitro reagirali in s tem zadeve samo še poslabšali. Zaposlite se in se osredotočite samo na delo.

Rak

Obstaja velika verjetnost, da se boste danes želeli umakniti in držati na varni razdalji od okolice. Poglobili se boste vase. Vaše misli bodo kritične in pesimistične. Dobro bo, če boste dojeli, da je to, kar trenutno vidite, samo delček celotne slike. Če boste imeli priložnost, poiščite pomoč starejše ali bolj izkušene osebe, ki je imela podobne skušnjave.

Lev

Spoštujete dejanja, a po nepotrebnem skrbite in se obremenjujete z manj pomembnimi stvarmi. Zato utegnete biti danes netolerantni do vseh, ki ne bodo razmišljali enako kot vi. Čustveno boste nekoliko otopeli in ne boste imeli občutka za kakršnokoli navezanost. To bo tudi glavna tema cikla, v katerega trenutno vstopate. Bodite potrpežljivi.

Devica

Izjemno boste domiselni, vsaj kar se tiče idej in razmišljanja. Nekoliko boste presegli sami sebe, podajte se v bolj kozmične in notranje poglobitve. Osredotočeni boste na večje cilje in dolgoročne načrte. Obdajala vas bosta optimizem in navdušenje, kar bo nekoliko oslabelo vašo pozornost. Možne bodo napake.

Tehtnica

Potovanja, komunikacija ter druge socialne in družabne vezi z ljudmi bodo v ospredju. Naj vas slabosti in dvomi v teh medsebojnih povezavah opomnijo, da še enkrat premislite o pravilnosti vašega pristopa in o morebitnih spremembah. V nasprotnem primeru bi se lahko počutili izigrani ali izrinjeni iz igre.

Škorpijon

Posvetili se boste poslovnemu razmerju in ga skušali preurediti, popraviti ali spremeniti. Zanimivo bo tudi to, da se ne boste mogli upreti določenim nakupom iz čistega zadovoljstva, obdajala vas bo nekakšna nakupovalna mrzlica ali želja po tveganju. Zvezde vam bodo naklonjene in vse skrbi bodo odveč.

Strelec

Partnerja vam ne bo uspelo v celoti osrečiti. Vajina svetova se razlikujeta, občasno pa so te razlike žal nepremostljive. Držite se dogovorov in pokažite predanost. Morda boste tako nagrajeni z občasnimi srečnimi trenutki in kakšno lepo besedo. A vprašajte se, ali je vse to resnično vredno vašega truda.

Kozorog

Ne dovolite, da bi vas sitnosti spravile iz tira. Osredotočite se na potrpežljivost in poskušajte stvari sprejemati bolj hladnokrvno. Posvetite se meditaciji. Če boste potrpežljivost pridno vadili, se vam bo to vsekakor obrestovalo v prihodnosti. Močan instinkt vam bo povedal, da je skrajni čas, da začnete zase skrbeti na vseh področjih.

Vodnar

Čeprav ne boste imeli slabih namer, bo vaš nastop vseeno nekoliko preveč impulziven in usmerjen v doseganje nekaterih ciljev, v katere še sami niste prepričani. Vaša skrita potreba po moči in nadzoru bo močno v ospredju. Danes bo zato velika verjetnost konfliktov in nesoglasji tudi na poslovnem področju.

Ribi

To, da doživljate nekatere ljudi in dogodke kot samoumevne, se vam bo maščevalo. Zveste prijatelje ne smete pustiti daleč v ozadju. Raje se bolj potrudite in osvežite svoje odnose. Naučite se razlikovati plevel od pšenice in prihranite sebi marsikatero nepotrebno razočaranje. V nasprotnem vas bodo lahko tudi drugi nekoč potisnili v ozadje.