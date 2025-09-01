Tem znakom horoskopa september prinaša novo moč

September mnogim pomeni vrnitev k vsakodnevnim obveznostim in rutini, trem nebesnim znamenjem pa bo letos prinesel izrazit val energije, močno motivacijo in jasne načrte.

Devica

Z vstopom v sezono device pripadniki tega znamenja čutijo še posebej močno energijo. Device se bodo septembra vrnile v ustaljene tirnice z več discipline kot kadarkoli, občutek jasnosti pa jim bo pomagal, da se bodo lotile projektov, s katerimi so dolgo odlašale.

Kozorog

Kozorogi bodo začutili, da je september zanje mesec preobratov. Njihova ambicioznost se bo še okrepila, načrti, ki so obstali, pa bodo dobili novo priložnost. Septembrska energija jim bo omogočila, da bodo vztrajno delali, obenem pa želi sadove svojih preteklih naporov.

Oven

Ovni lahko v septembru pričakujejo svež val energije. Njihova navdušenost se bo vrnila v polni moči in mnogi se bodo odločili za velike spremembe – v službi, ljubezni ali vsakdanjih navadah. To bo mesec, v katerem bodo našli pogum, da stopijo na novo pot.