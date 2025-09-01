Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
16.30

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop kozorog horoskop devica horoskop horoskop

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 16.30

15 minut

Tem znakom horoskopa september prinaša novo moč

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

September mnogim pomeni vrnitev k vsakodnevnim obveznostim in rutini, trem nebesnim znamenjem pa bo letos prinesel izrazit val energije, močno motivacijo in jasne načrte.

Devica

Z vstopom v sezono device pripadniki tega znamenja čutijo še posebej močno energijo. Device se bodo septembra vrnile v ustaljene tirnice z več discipline kot kadarkoli, občutek jasnosti pa jim bo pomagal, da se bodo lotile projektov, s katerimi so dolgo odlašale.

Kozorog

Kozorogi bodo začutili, da je september zanje mesec preobratov. Njihova ambicioznost se bo še okrepila, načrti, ki so obstali, pa bodo dobili novo priložnost. Septembrska energija jim bo omogočila, da bodo vztrajno delali, obenem pa želi sadove svojih preteklih naporov.

Oven

Ovni lahko v septembru pričakujejo svež val energije. Njihova navdušenost se bo vrnila v polni moči in mnogi se bodo odločili za velike spremembe – v službi, ljubezni ali vsakdanjih navadah. To bo mesec, v katerem bodo našli pogum, da stopijo na novo pot.

Preverite svoj dnevni horoskop.

nespretnost
Trendi V teh znamenjih se rodijo najbolj štorasti ljudje
par, zveza, ljubezen
Trendi Moški, rojeni v teh znakih, z lahkoto osvajajo ženske
par, zveza, razhod
Trendi Ti znaki horoskopa vztrajajo v zvezi, tudi če je nesrečna
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop kozorog horoskop devica horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.