Angleški vrt pri vas doma

Angleški vrt se je razvil v 18. stoletju v Angliji. Nastal je kot upor prej poznanim arhitekturnim vzorcem vrta, ki se je opiral na pravokotne vzorce, skulpture in naravno oblikovanje dreves. Revolucionarna lastnost angleškega vrta je to, da ga ni mogoče ločiti od narave. Linije, ki v tem vrtu prevladujejo, so naravne, opaziti je nepravilno formalnost pokrajine, sestavljen je iz veliko zelenja, dreves in vodnih površin. Vključuje nesimetrične betonske stezice, skrbno zasajeno živo mejo in odprto travnato površino.

Foto: Abigail Rex

V angleški vrt vključite rože trajnice, letnice, zelišča in zelenjavo, vrtnice, grmičevje in travo, ki jih nato razporedite v nepravilno obliko, ki je sestavni del angleškega vrta. Trenutni trend narekuje mehke, ukrivljene linije in ovite potke, vendar je končni videz prostora odvisen tudi od lastne vizije in dizajna. Za privlačnejši videz vrta si lahko omislite grmičevje v obliki topijarnih form. Za to je še posebej primerno grmičevje ali bršljan, ki ga lahko nato oblikujete v obliki stožca, piramide, krogle ali celo spirale.

Foto: Wikimedia Commons

Za poživitev vrta in odklon od zelenja posadite rože trajnice. Najbolj značilen primer teh so plemenke, hibiskus, hortenzije, volčji bob in jetičnik. Vključitev letnic (letnih cvetov) lahko poskrbi za harmonijo vrta skozi vse letne čase in lahko služi kot povezovalna spremljava trajnicam. Posadite še mačehe, kozmeje, žametnice.

Pomemben element angleškega vrta so tudi zelišča in zelenjava, ki poskrbijo za naravni element vrta in mu dodajo okrasno raznolikost. Pri tem ni pomembno, na kakšen način jih vključite, lahko v obliki steklenega rastlinjaka, lahko pa jih preprosto vmešate v bolj barviti - cvetni del vrta. Lahko jih celo posadite in pomešate vzdolž betonskih prehodov in potk.

Foto: John Blair

Estetiko vrta lahko olepšate s postavitvijo betonskih kipov, vrtnih obokov, vodnjakov in drugih okrasnih ornamentov, vendar z njimi ne pretiravajte. Izberite si en ključni element, ki ga postavite v središče in na podlagi katerega gradite druge arhitekturne elemente vrta. Ne glede na to, kateri element oz. del angleškega vrta se odločite vključiti v svoje dvorišče, poskrbite, da bodo vsi elementi postavljeni v smiselno arhitekturno-kohenzivno celoto.