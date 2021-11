Robot, ki zelo dobro ve, kaj je prah in kaj so kabli

Če niste pripravljeni odšteti 999,90 evra, kolikor je v Sloveniji priporočena redna maloprodajna cena za ta sesalnik (ali kakšnega evrskega desetaka manj, če se vam uspe srečati z razprodajo), bodo prednosti tega modela težko prepričale o drugačni odločitvi.

Toda teh prednosti ni malo in so vsekakor vredne vsaj premisleka.

Ta model zelo skrbno in premišljeno obdela vse prostore, ki bi jih radi očistili. Foto: Ana Kovač

Umazanija gre sama v vrečko

Plus v imenu pomeni, da ima njegova polnilna postaja shrambni prostor, kjer se samodejno zbirata ves prah in preostala nesnaga, ki se nabere med čiščenjem. Vse to se tam zbira v filter vrečki, kar je dobrodošlo zlasti za občutljive na prah, ker stika s prahom tako skoraj ni – polno vrečko preprosto ustrezno odvržete, ne da bi prah sploh videli.

To udobje pa ima svojo ceno – vrečke je treba nadomeščati, kar seveda pomeni dodaten strošek, tega pa tekmeci, ki zahtevajo sprotno ročno praznjenje, nimajo.

Škatla, ki jo v Sloveniji dobite za priporočeno redno maloprodajno ceno 999,90 evra. Foto: Ana Kovač

Hitro spozna prostor

Ta model sesalnika podpira zemljevid bivalnega prostora, kar pomeni, da je mogoče opravila načrtovati po enem ali več izbranih prostorih – lahko očistimo samo izbrano sobo ali več sob. Zelo priročna možnost, če želimo čistiti, ko smo doma, a nočemo, da nam ob tem skače pod noge ves čas ravno v prostoru, kjer takrat kaj delamo (ali se želimo odpočiti).

Ena od pomembnih prednosti robotskega sesalnika iRobot Roomba j7+ je dovršen sistem navigacije po prostoru in izogibanja oviram, kot so kabli, čemur pomembno prispeva tudi kamera na sprednji strani.

Zemljevid bo ustvarjen samodejno že po nekaj čiščenjih vsega prostora, lahko pa to pospešite tako, da robota pošljete na učenje brez čiščenja. Zemljevid je nato mogoče neposredno v mobilni aplikaciji kadarkoli še prilagajati, na primer s preimenovanjem prostorov ali dodajanjem mejnikov, ki večje prostore spremenijo v manjše.

Kamera na sprednji strani Foto: Ana Kovač

Okreten

Pri tem modelu nam je bila po enem tednu uporabe zelo všeč njegova navigacija, za katero pravijo, da izkorišča umetno inteligenco. Manjše ovire po tleh so zanj veliko manjši izziv kot pri nižjih modelih, veliko uspešneje se izogiba kablom in podobnim oviram, ob tem pa njihovo okolico primerno posesa.

Pa še sproti se uči: neznano težavo bo posnel, nato uporabnika vprašal, ali gre za začasno oviro, območje, kjer naj ne čisti, ali območje, ki naj ga v prihodnje očisti po svojih najboljših močeh.

Napredna navigacija uporablja umetno inteligenco. Foto: Ana Kovač

Ne bo padel po stopnicah

Če svoj posnetek in pripadajočo izbiro zaupate proizvajalcu (kar vas bo sesalnik vsakič sproti prijazno vprašal), bodo s temi podatki in znanji algoritmi umetne inteligence še uspešnejši, pravijo. Lahko pa mu tudi predpišemo območja, kamor naj ne gre.

Učinek navigacije bo popoln, če je prostor vsaj malo osvetljen z dnevno ali električno svetlobo – v popolnoma temnem prostoru bo kakšen košček prostora vendarle zgrešil. Strah, da bi se prekucnil po stopnicah, je odveč – da se to ne bi zgodilo, skrbi kar šest senzorjev.

Svetleča obroba je lahko bela, rdeča ali modra, odvisno od stanja robotskega sesalnika. Foto: Ana Kovač

Vse v mobilni aplikaciji

Robotski sesalnik iRobor Roomba j7+ je, kot velika večina njegovih bližnjih in daljnih sorodnikov, okroglega tlorisa. Nima deloma ravne stranice kot julija preizkušeni model s9+, kar pomeni, da mu ne bo uspelo, da bi se vogalom prilegal tako tesno in popolno.

Zagotovo pa ni treba posebej poudarjati možnosti časovnega načrtovanja čiščenja, nadzora prek namenske mobilne aplikacije in povezovanja s sistemi glasovnega upravljanja, kot je Googlov pomočnik (Google Assistant), saj vse to najdemo tudi pri starejših in cenejših "rumbah".

Premišljeni premiki

Povezovanje sesalnika in pripadajoče mobilne aplikacije je potekalo hitro in brez zapletov. Mobilna aplikacija je tudi vir pomoči uporabnikov, saj za tiskana navodila niso sekali veliko gozdov.

Že ob prvem zagonu pa vidimo, da prostor, ki ga ima namen počistiti, obdeluje zelo sistematično, kar zagotovi dosledno pokrivanje vse površine v optimalnem času. To ni samoumevno, nižji modeli včasih dajejo vtis, da se brez reda in smisla kar potepajo po prostoru – in velikokrat je ta vtis popolnoma upravičen.

Aplikacija ponuja številne možnosti za prilagajanje (na primer po posameznih sobah) in časovno načrtovanje čiščenja. Foto: Srdjan Cvjetović

Sporočilna igra barv

Čeprav se vam tako tipke za zagon morda nikoli ne bo treba dotakniti, ne bo odveč vedeti, kaj sporoča barva krožeče se osvetlitve na njeni obrobi: bela pomeni polnjenje, rdeča lakoto po (električni) energiji, modra pa iskanje polnilne postaje.

Utripajoča modra pomeni območje zaznane visoke umazanije, ki ga bo spremljal tudi nekoliko glasnejši hrup močnejšega čiščenja.

Spodnja stran robotskega sesalnika iRobot Roomba j7+ Foto: Ana Kovač

Vsakič pametnejši

Med čiščenjem hrup ni dosegal ravni, ki bi nas motile. Zgodba pa se spremeni med samodejnim praznjenjem – takrat hrup spominja na neposredno bližino vzletajočega čezoceanskega potniškega letala (no, ne pretiravajmo, v resnici je primerljivo s hrupom kakšnega tradicionalnega sesalnika izpred treh ali štirih desetletij). Še dobro, da to traja le od deset do 15 sekund.

Četudi je robota mogoče prepričati, da spregovori slovensko (namestitev jezika traja dobrih pet minut), aplikacija presenetljivo še vedno ne podpira slovenščine. Foto: Srdjan Cvjetović

Z vsakim čiščenjem postaja j7+ še "pametnejši", saj še bolj spoznava svoje delovno okolje in vse, kar je v njem, zato po enem tednu preizkusa zagotovo še ne pridejo do izraza vsi učinki njegove umetne inteligence. Ravno tako v enem tednu še nismo določili ter preizkusili vseh možnosti načrtovanja čiščenja in upravljanja naprave, ki so mogoče prek aplikacije in glasovnega upravljanja.

Plus v imenu robotskega sesalnika iRobot Roomba j7+ nakazuje, da ima njegova polnilna enota tudi prostor, kjer se samodejno zbira vse, kar "rumba" posesa. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Toda že tisto, kar smo videli, prepriča – če smo le pripravljeni odšteti toliko, kolikor je njegova cena. Kamera spredaj je samo ena od njegovih lastnosti, po katerih tekmeci lahko samo hrepenijo.

Sesalnik j7+ bo dobro opravil svoje delo kljub morebitnim oviram na poti in med čiščenjem od svojega lastnika ne bo zahteval skoraj nič posegov – za marsikoga je to vredno vsakega centa.

Kaj nam je bilo všeč:

- inteligentna navigacija, ki ji pomaga tudi vgrajena kamera,

- upravljanje je mogoče prek namenske mobilne aplikacije ali glasovnih ukazov,

- ni stika z umazanijo, saj se nabira v filter vrečkah.

Kaj nam ni bilo všeč:

- sprijazniti se je treba z razmeroma visoko ceno,

- pripadajoča mobilna aplikacija še vedno ne podpira slovenščine.