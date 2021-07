Pametni sesalnik iRobot Roomba s9+ je vse od svoje predstavitve pred poldrugim letom najnaprednejši in najdražji predstavnik svoje vrste, a za tiste uporabnike, ki jim udobje in prilagodljivost upravljanja pomenita veliko, bo nakup zagotovo upravičen.

Zmogljiv je. Ob kakšni manjši oviri, kjer bi kakšen cenejši "robot" obstal, zanj ni postanka. Samodejno se zna očistiti tako, da zbrani prah odpošlje v svoj pripadajoči zbiralnik, ki je del polnilne njegove postaje – tudi med čiščenjem, če je to potrebno, in ne samo po njem.

Na trgu je že poldrugo leto, a mu glede na zmogljivosti in funkcionalnosti še vedno ni para. Foto: Ana Kovač

Hitro spozna prostor, kjer deluje, in potem omogoča tudi čiščenje po posameznih sobah. Lahko opravi veliko čiščenj, preden se ga sploh moramo dotakniti, najverjetneje zaradi zamenjave vrečke v zbiralniku. Ko bo zbiralnik poln, bo aplikacija na to pravočasno opozorila.

Pametni sesalnik iRobot Roomba s9+ na delu

Zmore vse to in še kaj, a ima tudi svojo ceno. Visoka zmogljivost, visoka prilagodljivost, visoka cena. Udobje je na visoki ceni.

Smetana

Pametni sesalnik Roomba s9+ proizvajalca iRobot bi lahko ljubkovalno označili za ferrarija pametnih sesalnikov z vsemi pridevniki, ki jih imajo avtomobili tega italijanskega proizvajalca: lična oblika, zmogljiv in zato včasih tudi malo hrupen motor; predmet poželenja, ki bi ga želeli imeti, a bi zanj morali odšteti zajeten kupček denarja – priporočena redna maloprodajna cena za s9+ je namreč 1.299,90 evra. Premijski razred pač.

Oblika sesalnika v črki D je ena od izboljšav, ustvarjena z namenom lažjega in boljšega doseganja težje dostopnih kotičkov bivalnega prostora. Foto: Ana Kovač

Zmogljivost ne zahteva velikih dimenzij

Model s9+ je drugi iz hiše iRobot s samodejnim praznjenjem prahu, ki se nabere med čiščenjem. V primerjavi s predhodnikom so izpopolnili obliko, tako zunanjost, ki nekoliko odstopa od običajne okrogle podobe in bolj spominja na črko D, kot razporeditev podaljšanih krtač, ki tako prej najdejo prah in drugo umazanijo. Obe izboljšavi so uvedli z namenom boljšega dostopa in čiščenja ob vogalih in drugih težje dostopnih kotičkih.

Tri tipke za tiste redke primere, ko ga ne upravljamo prek mobilne aplikacije. Foto: Ana Kovač

Svoji zmogljivosti navkljub s9+ po premeru in višini ne odstopa od manj zmogljivih sorodnikov – prej bi lahko rekli, da je zelo skromnega premera. V primerjavi z njimi pa s9+ opravlja na videz veliko bolj smiselno pot, ki je videti urejena in sistematsko načrtna – pri starejših modelih se nam namreč včasih zazdi, da se med čiščenjem kar malo sprehaja naokrog.

Plus v imenu pomeni, da je sesalniku priložen zbiralnik za samodejno praznjenje. Foto: Ana Kovač

Še vedno pa, tako kot vsi njegovi sorodniki, ne bo uspešen v temnih prostorih, zato sesanje v nočnem času odpade tudi zaradi tega razloga – še en razlog sledi nekaj vrstic nižje.

Telefon je daljinec

Upravljanje in nadzor delovanja tega pametnega sesalnika potekata prek mobilne aplikacije iRobot, ki je središče upravljanja tudi za druge "robote" tega proizvajalca (in še vedno nima slovenščine). Ob zadnji večji nadgradnji te aplikacije so jo sicer nekoliko okrasili, a se ne moremo upreti vtisu, da je bila prejšnja različica prijaznejša za navigacijo. Stvar okusa, priznamo.

Od leve proti desni: izbira moči sesanja; kako nastanejo pametni zemljevidi; samodejno praznjenje je mogoče sprožiti tudi iz mobilne aplikacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Na voljo sta dve različni moči sesanja, izbira pa vpliva na čas trajanja posameznega polnjenja akumulatorja. Med večjo in manjšo močjo je razlika v vzdržljivosti skoraj trikratna, če pa mu čistilne naloge ne uspe opraviti do konca, preden zmanjka energije, se bo preprosto odpravil do polnilne postaje na "malico" in potem nadaljeval svoje delo.

Pred prvim zagonom aplikacija iRobot poskrbi tudi za osnovne informacije o napravi, med katerimi so tudi ti napotki in opisi. Foto: Srdjan Cvjetović

Temeljito je glasno

Višja (pravzaprav redna) stopnja sesanja je veliko bolj učinkovita in, kakopak, tudi bolj glasna – tako glasna, da vam nihče ne bo zameril, če mu boste takšno čiščenje zaupali, ko vas ni doma.

Če smo natančni in zaupamo merilcu glasnosti na pametnem telefonu, je pri običajnem čiščenju ustvaril 65 decibelov hrupa, ko pa je naletel na posebej prašno ali umazano mesto, in zato pognal še več svoje moči, je to število decibelov naraslo tudi do 76..

Na voljo sta dve različni moči sesanja, izbira pa vpliva na čas trajanja posameznega polnjenja akumulatorja in glasnost delovanja. Foto: Ana Kovač Toda ko pridete domov, boste nagrajeni z resnično temeljito očiščenim prostorom, česar številni njegovi manj zmogljivi tekmeci ne morejo doseči.

Vrečke nadomeščajo filter

Morda nekoliko preseneča, da zbiralnik prahu še vedno zahteva uporabo posebnih vrečk in njihovo redno menjavo ter s tem tudi dodatni strošek. Na prvi pogled bi bilo cenejše in verjetno bolj ekološko, če bi praznjenje zbiralnika potekalo tako kot praznjenje iz sesalnika, a imajo proizvajalci za prisotnost teh zamenljivih in skoraj neprepustnih štirislojnih vrečk dober razlog.

Zbiralnik za prah in preostalo zbrano umazanijo (še vedno) zahteva posebno vrečko HEPA, ki pravzaprav prevzame poslanstvo filtra. Foto: Ana Kovač

S temi vrečkami v zbiralniku prah ne gre nazaj v zrak in ga tako v bivalnem prostoru kroži bistveno manj, kot če bi sesalnik praznili ročno. Tega bodo najbolj veseli alergiki na prah, cvetni prah, živalsko dlako in preostale podobne spremljevalce naših domov.

Na posamezno sobo natančno

Ena od velikih prednosti tega modela je, da omogoča čiščenje natanko opredeljenih posameznih prostorov ali, če bi to želeli, izogibanje nekaterim prostorom, na primer takšnim, kjer je veliko električnih kablov, ki ga lahko tako pošteno zmedejo, da mu bo treba pomagati.

Spodnja stran pametnega sesalnika iRobot Roomba s9+ Foto: Ana Kovač

V ta namen se mora novi robot naučiti razporeditve novega prostora, pri čemer ga manjše spremembe postavitve stolov in miz ne motijo. Potrebnih je nekaj čiščenj ali učnih sprehodov (večji kot je prostor, več učenja potrebuje) in zemljevid stanovanja bo pripravljen.

Z ravno stranjo, ki sicer ni značilna za preostale iRobotove sesalnike, se s9+ lahko še tesneje približa ravnim stenam. Foto: Ana Kovač

Sklepna misel

Če želite imeti najbolje, kar tehnologija pametnih sesalnikov omogoča v tem trenutku, je iRobot Roomba s9+ jasna in nedvomna izbira. Seveda ima kakšno podrobnost, ki se lahko uvrsti v rubriko "ni nam všeč", a vse dobrote, kar jih ima, ga nedvomno uvrščajo med naprave, ki bi jih številni želeli imeti.

Pravzaprav je odločilno vprašanje, ali si želite (ali zmorete) za vse njegovo nesporno razkošje privoščiti 13 zelenih evrskih stotakov (ali morda malo manj, če vas sreča kakšno znižanje, na kar pa ne računajte preveč).

Najzmogljivejša Roomba nedvomno prinaša veliko olajšanje in tudi udobje za sicer nehvaležno opravilo − sesanje, bo pa moral vsak res premisliti, ali je za to pripravljen odšteti 1.299,90 evra, kolikor znaša njena priporočena redna maloprodajna cena. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- pametno premikanje in nadzor prek zemljevidov,

- samodejno praznjenje posode s prahom,

- močno, učinkovito sesanje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- glasnost,

- cena.