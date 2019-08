Huawei takšnega telefona pri nas še ni prodajal: je vreden nakupa?

Stvari, ki so nas pri Huawei P Smart Z navdušile in zaradi katerih bi ga kupili

Hitrost in zanesljivost delovanja

Huawei P Smart Z je v enem tednu, toliko časa smo imeli na voljo za preizkus, dokazal, da lahko v 95 odstotkih primerov uporabe zamenja precej zmogljivejšega in dražjega Honorja View 20, ki ima najhitrejši Huaweiev procesor, dvakrat toliko delovnega pomnilnika in štirikrat toliko prostora za shranjevanje podatkov.

Huawei P Smart Z je eden od prvih pametnih telefonov nove generacije, ki v zgornjem delu zaslona nimajo ali tako imenovane zareze ali pa odebeljenega roba. Takšna oblikovalska odločitev ima prednosti in slabosti. Foto: Huawei Mobile

Večina aplikacij in opravil (družbena omrežja, navigacija, e-pošta, YouTube, pogovorne aplikacije in podobne vsakdanje zadeve), s katerimi se najpogosteje srečuje povprečen in manj zahteven uporabnik, ki je hkrati tudi ciljni kupec P Smart Z, za telefon namreč ne pomeni prevelikega izziva.

Povsem mogoče je, da marsikateri kupec Huaweia P Smarta Z sploh nikoli ne bo izkusil zatikanja ali zmrzovanja, saj telefon tudi nima določenih prvin, ki so domena višjega cenovnega razreda in bolj obremenijo strojno opremo (snemanje videa v ločljivosti 4K, na primer).

Kdor je že kdaj prej uporabljal pametni telefon znamke Huawei z uporabniškim vmesnikom EMUI, se bo ob zagonu P Smart Z počutil kot doma. Foto: Huawei Mobile

Trajanje baterije

V primerjavi s predhodnikom P Smart 2019 je model P Smart Z zmogljivost baterije dvignil za 17,5 odstotka. Obenem je ohranil večino iste strojne opreme in je kljub temu, da se je diagonala zaslona povečala za skoraj en centimeter, velik varčnež.

Uporabnik, ki na telefonu ne "visi" ravno vsako minuto vsakega dne, bo po naših izkušnjah z enim polnjenjem zlahka zdržal tudi dva dni, z bolj preudarno rabo pa morda še dlje. Nekaj vrstic nižje preberite še en razlog, zakaj je pri tem telefonu dolgo trajanje baterije zelo pomembno.

Dejstvo: zaslon pametnega telefona Huawei P Smart Z je ogromen. Po diagonali (16,17 centimetra) meri celo dober milimeter več od zaslona najnovejšega Samsungovega pametnega telefona Galaxy Note 10+, ki ga nekateri zaradi velikosti še vedno označujejo za križanca med tablico in pametnim telefonom. Bi morali potem tudi Huaweia P Smart Z ali je čas, da takšno poimenovanje opustimo? Foto: Huawei Mobile

Videz in zaslon.

Huaweia P Smarta 2019 smo opisali kot tako prepričljivo premijski, da je videti kot telefon za "jurja", čeprav je v resnici veliko cenejši.

P Smart Z nadaljuje tradicijo kakovostnega videza za razmeroma nizko ceno - kljub temu, da v Sloveniji v prosti prodaji stane okrog 280 evrov, ga zlahka zamenjamo za dražji model. Več zunanjih opazovalcev nam je ob prošnji za primerjavo potrdilo, da je videti bolje kot 256-gigabajtni Honor View 20, ki stane skoraj dvakrat toliko.

Huawei P Smart Z je bil prvi Huaweiev telefon s samodejno izskočno kamero, ni pa več edini. Izšla sta tudi že Huawei Y9 Prime 2019, ki je različica P Smarta Z za določene trge v Aziji, in pripadnik Huaweieve sorodne znamke Honor, model 9X. Foto: Huawei Mobile

Zelo pomemben element oblikovanja Huaweija P Smart Z je tudi zaslon. Gre za prvi Huaweijev pametni telefon novejše generacije, ki ob zgornjem robu nima tako imenovane zareze, zaradi česar je videz sprednje ploskve naprave bolj skladen. Zaslon je za takšno ceno sicer precej kakovosten, ponuja dobre vidne kote in je zadovoljivo razločljiv tudi na soncu.

Stvar, ki nas je pri Huaweiu P Smart Z pustila ravnodušne

Izskočna sprednja kamera

Lastnost pametnega telefona Huawei P Smart Z, ki bo zagotovo pritegnila največ pozornosti, je hkrati njegova prednost in pomanjkljivost.

Huawei trdi, da mehanizem sprednje kamere prenese več kot 100 tisoč premikov in obremenitev do 15 kilogramov. Foto: Matic Tomšič

Z vidika oblikovanja je izskočna kamera zagotovo plus. Ker je pospravljena v notranjosti naprave, ni več potrebe po zarezi ali odebeljenem zgornjem robu zaslona, temveč so lahko vsi robovi enako široki.

To je tudi praktično, ker je na zaslonu več prostora za prikaz vsebin, aplikacijam pa se ni treba umikati zarezi, kar pri drugih napravah pogosto povzroča grde črne robove.

Selitev sprednje kamere v notranjost telefona in popolno stanjšanje zgornjega roba sicer tudi pomeni, da izgubimo nekatere uporabne funkcije.

Na Huaweiu P Smart Z tako ni več prostora za lučko LED, ki bi z utripanjem uporabniku povedala, da ga čaka obvestilo, in za senzor, ki bi telefonu preprečeval izklop zaslona, dokler gledamo vanj. Prav tako ni možnosti za odklepanje telefona z obrazom. Zaradi izskočnega mehanizma lahko tudi pozabimo na kakršno koli obliko odpornosti proti vdoru vode.

Kar zadeva kakovost fotografij, je izskočna sprednja kamera pametnega telefona Huawei P Smart Z povsem zadovoljiva in lahko ob ustrezno dobri svetlobi naredi zelo solidne posnetke. Foto: Matic Tomšič

Tehnične lastnosti pametnega telefona Huawei P Smart Z



Dimenzije in teža: 163.5 x 77.3 x 8.8 milimetrov, 196.8 gramov

Zaslon: 6,59-palčni (diagonala 16,73 centimetra), tip IPS LCD, ločljivost 1.080 x 2.340 slikovnih pik

Procesor in delovni pomnilnik: HiSilicon Kirin 710, osemjedrni/4 GB pomnilnika

Prostor za shranjevanje podatkov: 64 GB, možnost razširitve s spominsko kartico do 1 TB

Operacijski sistem: Android 9.0

Povezljivost: 4G/LTE, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, WiFi Direct

Fotoaparat in videokamera: enkrat 16 milijonov in enkrat dva milijona slikovnih točk, zaslonka f/1.8 (manj je bolje); sprednji fotoaparat 16 milijonov slikovnih točk; snemanje videa v ločljivosti 1.080 slikovnih pik s 30 slikami na sekundo

Priključki: USB-C 2.0, izhod za slušalke, čitalnik prstnih odtisov

Zmogljivost akumulatorja: 4.000 miliamperskih ur, ni možnosti hitrega polnjenja

Cena brez vezave: okrog 280 evrov

Stvari, ki so nas pri Huawei P Smart Z razočarale

Ni hitrega polnjenja baterije

To je daleč največja pomanjkljivost Huawei P Smart Z in hkrati tudi edina napaka, zaradi katere bi pred nakupom tega pametnega telefona resno razmislili o alternativah.

Odsotnost hitrega polnjenja, ki je sicer stalnica večine novejših telefonov znamke Huawei, ima ga tudi letošnji model P Smart 2019, pomeni, da si je treba za napolnitev baterije vzeti čas oziroma veliko bolj paziti, da se ne izprazni takrat, ko je to najmanj zaželeno.

Pozabite lahko namreč na 50-odstotno polnjenje v 30 minutah, saj pri Huawei P Smart Z elektrika v baterijo teče veliko bolj linearno, polnjenje do 100 odstotkov pa traja več ur.

Na srečo je baterija pametnega telefona P Smart Z zelo vzdržljiva in se čez dan zlepa ne upeha, zato bo za marsikoga najboljša rešitev nočno polnjenje, ko telefona ne bo uporabljal. Baterija se sicer polni prek sodobnega priključka USB-C, kar je nadgradnja v primerjavi z letošnjim predhodnikom, ki še vedno uporablja zastareli microUSB. Foto: Huawei Mobile

Z vidika fotografije Smart Z v primerjavi s predhodnikom ni bistveno napredoval.

Fotografije so sicer solidne, toda presežkov kljub podpori umetne inteligence, ki posnetke dodatno olepša, ne pričakujte. Dvojna kamera P Smart Z, glavna ima 16 milijonov slikovnih točk, pomožna pa dva in je namenjena predvsem izračunavanju globine, se najbolje obnese zunaj ob lepem vremenu, notranji prostori in temnejše scene pa ji pogosto delajo precej težav.

Primer fotografije, ki smo jo posneli s Huawei P Smart Z. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Še ena fotografija, ki je na telefonu Huawei P Smart Z nastala s pomočjo umetne inteligence. Foto: Matic Tomšič

Kar zadeva videoposnetke, je najvišja mogoča ločljivost 1080p pri 30 slikah na sekundo, pogrešali pa smo možnost snemanja s 60 slikami na sekundo. Huaweiju P Smart Z sicer ne bi škodile lekcije iz stabilizacije slike, saj je, če videoposnetke snemamo "iz roke", pogosto precej tresoča:

Uporaba zaščitnega ovitka je nujna

Glavni razlog za to je seveda zaščita pametnega telefona pred praskami in padci, a Huawei je uporabnikom najverjetneje nehote dal še en razlog, in sicer napis na zadnji strani naprave:

Foto: Matic Tomšič

Med držanjem telefona se vsakič, ko smo se dotaknili tega napisa, namreč nismo mogli znebiti občutka, da je naprava umazana oziroma da se je nanjo prijelo nekaj lepljivega. Morda se to sliši kot pikolovstvo, a stvar je bila v resnici zelo moteča in nas je prisilila v držanje telefona izključno za robove, ne tako, da bi nam ležal v dlani.

