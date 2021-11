FRITZ!Box 7530 AX: Znana podoba, nove zmogljivosti

Vse prednosti in dobre strani predhodnika brez oznake AX so še vedno tu, a prinaša novinec s podporo za Wi-Fi 6 kar nekaj novih prednosti, ki so v današnjih časih povezovanja vsega z vsem še kako pomembne.

Kar malo nas je presenetilo, ko smo ugotovili, da je minilo že več kot poltretje leto, odkar smo preizkusili širokopasovni modem in usmerjevalnik FRITZ!Box 7530 (brez AX), predhodnika tokratnega preizkušanca.

Veliko se je od takrat spremenilo. Zaradi pandemije smo velik del svojega zasebnega in poslovnega življenja preselili na računalnik, pametne telefone in internet, a tudi sicer se je v tem obdobju močno povečalo število najrazličnejših komunikacijskih naprav in naprav pametnega doma, ki hrepenijo po povezavi v domače omrežje in prek njega tudi v širni internetni svet. Brezžično, prek Wi-Fi, kakopak.

Nemški proizvajalec AVM ostaja zvest oblikovni zasnovi svojih modemov/usmerjevalnikov serije FRITZ!Box. Foto: Ana Kovač

Šestica zmaguje

Ravno temu povpraševanju po zanesljivi in hitri brezžični povezavi učinkovito zadošča zvezda tokratnega prispevka, širokopasovni modem in usmerjevalnik FRITZ!Box 7530 AX. Njegova poglavitna prednost v primerjavi s takratnim predhodnikom je podpora najnovejšemu standardu brezžičnih povezav Wi-Fi 6.

FRITZ!Box 7530 AX s podporo za Wi-Fi 6 ¸ima kar nekaj novih prednosti, ki so v današnjih časih povezovanja vsega z vsem še kako pomembne. Foto: Ana Kovač

Kaj to pomeni za uporabnika? Da mu kljub velikemu številu različnih brezžično povezanih naprav vse deluje brezhibno – podrobnosti sledijo.

Osrčje z novo močjo

Pri zunanjosti, materialu in obliki naprave, njenem zavojčku ter vsebini v njem skoraj ni razlik med novincem in njegovim predlanskim predhodnikom. Barve so iste, pri nobenem ni zunanje antene – in je tudi ne pogrešamo, ker z dosegom nismo imeli težav niti v 2,5-gigaherčnem niti v petgigaherčnem frekvenčnem območju.

Pri zunanjosti, materialu in obliki naprave, njenem zavojčku ter vsebini v njem skoraj ni razlik med novincem in njegovim predlanskim predhodnikom. Foto: Ana Kovač

Razlike pa so v njegovem osrčju: v obeh frekvenčnih območjih so hitrosti prenosa veliko višje. Pri petih gigahercih je teoretični maksimum pri 1.800 megabitih v sekundi, pri 2,4 gigaherca pa 600 megabitov v sekundi.

Res je, pri istem proizvajalcu je na voljo tudi (občutno dražji) model, ki ponuja še po 600 megabitov v sekundi več teoretičnega prenosa, a ne pozabite, da se pri običajni komunikaciji ozka grla (z nižjimi hitrostmi) praviloma pojavljajo, še preden pride povezava do doma – torej na zunanji strani širokopasovnega modema.

V zavojčku je priloženo vse, kar je nujno za takojšen začetek uporabe (nekateri proizvajalci ne priložijo kablov). Foto: Ana Kovač

Vse prednosti za združljive, nekatere prednosti pa za vse povezane naprave

Ob tem pa moramo biti seveda povsem iskreni: vse prednosti novega standarda Wi-Fi 6, zlasti te bliskovite hitrosti, bodo na voljo le napravam, ki podpirajo Wi-Fi 6 – vedno več jih je, a tiste, stare več kot eno leto, tega gotovo še nimajo.

FRITZ!Box 7530 AX je pripravljen za prihajajoče uporabniške naprave z Wi-Fi 6, a bodo tudi današnje uporabniške naprave, ki podpirajo starejšo peto razvojno različico Wi-Fi, lahko občutile napredek v doseženih hitrostih brezžičnega prenosa.

Desna stran modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7530 AX Foto: Ana Kovač

Ne le hitrost, tudi zakasnitev je pomembna

Hitrost pa ni edini pomemben dejavnik, ko gre za zanesljivo (brezžično) povezavo: pomembna je tudi zakasnitev (latenca) – vprašajte ljubitelje računalniških omrežnih iger, ki imajo o tem veliko povedati.

Dobra novica: s tem modemom/usmerjevalnikom je zakasnitev manjša pri vseh povezanih uporabniških napravah, ne glede na standard Wi-Fi, s katerim delajo. Za optimalno izrabo frekvenc in delovanje brezžičnega omrežja skrbi protokol Mesh kot pri predhodniku (in vseh napravah tega proizvajalca zadnjih nekaj let).

Prek USB vhoda je možno povezati zunanji pomnilnik, tudi USB-ključek, ki potem lahko prevzame vlogo omrežnega medijskega ali podatkovnega strežnika. Foto: Ana Kovač

Povezanih naprav je vedno več

In še enkrat, če do zdaj morda ni bilo dovolj močno poudarjeno: Wi-Fi 6 omogoča stabilno sočasno povezovanje večjega števila naprav, kar je ob vedno več povezljivih napravah v gospodinjstvu in pisarni ne le dobrodošlo, temveč že kar nujno.

Skupaj s podporo za WI-FI 6 na strani modema/usmerjevalnika prihaja tudi WPA3, naprednejši in varnejši način varovanja brezžične povezave, ki bo nasledil zdaj še uveljavljena standarda WPA in WPA2.

Za varen dostop povezanih naprav z modemom skrbi protokol WPA3. Foto: Ana Kovač

Prijazen vmesnik, a še vedno ne zna slovensko

Kot že pri predhodniku so tudi pri tem modemu/usmerjevalniku, zahvaljujoč lastnemu operacijskemu sistemu FRITZ!OS, velike možnosti prilagajanja in preglednega upravljanja prek spletnega vmesnika ali mobilne aplikacije tako za manj zahtevne kot tudi tiste, ki morajo nastaviti prav vsako manjšo podrobnost povezave – ne le internetne, temveč tudi telefonske in pametnega doma (ob združljivih napravah).

Še vedno bi si želeli, da bi bil uporabniški vmesnik na voljo tudi v slovenščini. Izbira mora biti.

Detajl naprednega pogleda spletnega vmesnika za nadzor in upravljanje modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7530 AX in celotnega ekosistema povezanih komunikacijskih naprav in naprav pametnega doma Foto: Srdjan Cvjetović

Za zmerno vsoto denarja veliko glasbe

Že pri starejšem modelu 7530 smo zapisali, da ni v najvišjem cenovnem razredu, a da je zaradi nekaj ne pretiranih odrekanj, ki za številne uporabnike ne bodo pomenila ovire (drugi vhod USB, drugi vhod za analogni telefon, vhod za ISDN, še nekoliko višja teoretična hitrost brezžične povezave), njegova cena bistveno nižja od paradnih konjev istega proizvajalca, predvsem modela 7590.

Podobno je tudi z novincem s črkama AX. Priporočena redna maloprodajna cena modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7530 AX je okrog 170 evrov (velja za nemško različico, za mednarodno različico je lahko malo več), za kar dobite več kot solidno komunikacijsko središče za skoraj vse vidike komuniciranja in pametnega doma.

Kaj nam je bilo všeč:

- podpora za Wi-Fi 6: večje hitrosti, več povezanih naprav, manjše zakasnitve,

- veliko zmogljivosti za srednje visoko ceno,

- bogat nabor nastavljivih možnosti in poročanja (kot smo že vajeni pri seriji FRITZ!Box).

Kaj nam ni bilo všeč:

- med jeziki uporabniškega vmesnika (še vedno) ni slovenščine.