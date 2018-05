"Tip ob Sereni" je bil eden od najvplivnejših gostov poroke leta Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometer Avtor: Matic Tomšič

Foto: Reuters

Na sobotno poroko princa Harryja in nekdanje filmske igralke Meghan Markle so bili pričakovano povabljeni predstavniki britanske modre krvi ter številni svetovno znani posamezniki iz sveta filma, televizije, glasbe in športa. A eden od gostov je kot edini zastopal tudi tehnološko industrijo. To je bil Alexis Ohanian, ustanovitelj ene od najvplivnejših skupnosti na internetu.